Дубай ушел под воду, плавают даже самолеты. Безопасно ли сейчас путешествовать в ОАЭ и что следует знать туристам

Накануне Дубай пережил стихийное бедствие – на город в сутки обрушилась полуторагодовалая норма осадков, из-за чего в самом большом аэропорту и на дорогах возник хаос. К концу вторника, 16 апреля, выпало более 14 см осадков. Самолеты и авто практически плавали, а туристы не могли попасть на свои рейсы.

Это привело к задержкам, отменам и перенаправлению самолетов. Daily Mail разобрался, насколько безопасно сейчас путешествовать в и через Дубай.

Что известно о ливне

За 24 часа в некоторых частях Объединенных Арабских Эмиратов произошел транспортный коллапс. На Дубай выпала полуторагодовалая норма осадков, к чему жители не были готовы. Международный аэропорт, являющийся одним из самых загруженных в мире, обратился к путешественникам с плохими новостями.

Поскольку самолеты не могли стоять на земле долго, после прилета рейса сразу отправлялся новый. Такой ритм сбил график и заставил многих туристов задержаться в залах ожидания. Регистрация на новые полеты авиакомпании Emirates прекратилась до полуночи. Аэропорт принимал только транзитные рейсы.

Пассажиры с трудом добирались через проливной дождь и лужи, пока сотрудники откачивали воду из взлетно-посадочной полосы.

Во время пика шторма днем международный аэропорт прекратил работу вообще, но к вечеру постепенно начал ее восстанавливать. Путешественников просили проверять актуальную информацию о своем полете и без необходимости не приезжать в переполненный аэропорт.

Исполнительный директор аэропорта Пол Гриффитс сказал, что наибольшей проблемой хаба является затопление и отставание самолетов по графику. "Это по-прежнему невероятно сложное время. На моей памяти никто еще не видел таких условий как сейчас", – заявил он.

После наводнения дороги, ведущие в аэропорт, остаются заблокированными и затопленными. Коллапс произошел также в работе метро, ведь некоторые станции, как и наземные дороги, затопило.

Утром 17 апреля авиакомпания Dubai International сообщила, что все еще ощущает значительные сбои. Другие перевозчики до сих пор не возобновили сообщение.

Безопасно ли путешествовать в ОАЭ

Муниципальные службы мобилизовались для того, чтобы откачать воду цистернами. 17 апреля погода в Дубае еще переменчива, однако дальше синоптики прогнозируют солнечные и теплые дни без осадков.

Планировать полет в ОАЭ не рекомендуется в ближайшие дни, пока аэропорт будет возвращаться к привычному графику работы. Сообщается, что некоторые рейсы, запланированные на сегодня, отменили или перенесли.

Информацию об актуальности полетов следует уточнять у перевозчика, на сайтах, в приложениях или у туристической компании.

Также стоит упомянуть, что сильный ветер, предшествовавший ливню, несколько повредил магазины и дома в ОАЭ.

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