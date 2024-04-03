Только для девушек: куда поехать в путешествие с подругами

Гулять в девичьей компании всегда весело, а путешествовать – еще лучше! Если вы с подругами думаете, куда бы отправиться этой весной, то мы собрали для вас нетипичный список стран. Мы уверены, что эти направления будут интересны, необычны и безопасны для женщин.

Словения

По статистике, 85% туристов чувствуют себя в безопасности в этой стране. Здесь можно спокойно гулять даже ночью, особенно если вы запланировали девичий бар-тур до рассвета.

Здесь вас ждут удобные маршруты общественного транспорта, вкусная кухня и красивая природа. Хотите — можете выбраться погулять по Альпам, а любите более активный отдых — насладитесь ритмами городов с бурной жизнью.

Руанда

Многие до сих пор думают, что Африка — это что-то дикое и патриархальное, но Руанды это точно не касается. Здесь высокий индекс безопасности, а 55% членов парламента – женщины. К тому же в стране много полиции, хорошо выполняющей свою работу.

Местные жители дружелюбны и общительны, а природа прекрасна. Обязательно посетите Национальный парк Нюнгве, Национальный парк Вулканов и прогуляйтесь по горам.

Япония

Одна из 10 самых безопасных стран мира, в которой есть женские вагоны железной дороги и метро. А еще здесь очень ценят личное пространство и много заведений для маленькой компании или даже самостоятельных путешествий: караоке, рамен-шопы и т.д.

Весна – идеальное время для путешествия в Японию, поскольку здесь цветет сакура, и все население выходит на пикники, чтобы полюбоваться деревьями.

Также в Японии стоит пройтись пабами и ресторанами, которые очень отличаются от европейских. И рекомендуем посетить дом самураев в городе Канадзава и старинный город Такаями в Японских Альпах.

Новая Зеландия

Та самая страна, где снимали Властелин Колец. Если одного факта вам недостаточно, тогда вас привлекут роскошные пляжи на берегу океана, экскурсии с дегустацией уникального местного вина и горы, которые наталкивают на размышления и дарят чувство свободы.

Жилье здесь доступно, ритм жизни размерен, а общественный транспорт позволяет легко добраться из одного города в другой.

Ирландия

Если вам по душе спокойный отдых на природе, то Ирландия предложит море, горы, зеленые поля и уютные домики в деревнях. Любите шумные вечеринки и компании? Тогда не обойтись без посещения пабов — здесь всегда весело, все поют и танцуют, как одна семья, даже если знакомы 2 минуты. Хотите сказок и романтики? Найдете здесь замки, полные тайн, легенд, а может и привидений.

Сингапур

Очень футуристическая, чистая и законопослушная страна с необычной кухней, которую вы точно еще не пробовали. Здесь можно и нужно забыть о диете, поскольку местные умеют вкусно готовить.

В Сингапуре стоит посетить Skyline Park Marina Sand Sands, парк Gardens by the Bay и аэропорт Чанги, признанный лучшим в мире.

Франция

Если Парижем и Ниццей вас уже не удивить, отправляйтесь в центр французского искусства — Новую Аквитанию. Здесь вы познакомитесь со всемирно известными картинами, посетите дом музы местных художников – Сюзанны Валадон, а если сами любите рисовать, то найдете море вдохновения.

Южная Африка

Если вам с подругами по душе активный отдых, то отправляйтесь на сафари в Лимпопо, чтобы увидеть слонов, носорогов, буйволов и львов.

Любите искусство? Посетите Йоханнсебург, город художников и дизайнеров. К слову, весной здесь проходят международные музыкальные фестивали Afropunk South Africa и Joy of Jazz. А после фестиваля пройдитесь местными ночными клубами, которых здесь множество.

Путешествие в компании друзей – это удовольствие, умноженное на 10. Надеемся мы вдохновили вас на незабываемые девичьи каникулы, которые откроют для вас новые горизонты и подарят насыщенные впечатления.

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