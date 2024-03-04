Скальные города Европы: какая она, жизнь на краю пропасти

Где только люди не строят города: на воде, среди гор, в пустынях... А еще есть скальные поселения, свисающие на краю пропасти. О них сегодня и расскажем.

Рокамадур, Франция

Над глубоким ущельем реки Алзу возвышается небольшая провинция. Первые дома здесь появились еще в XII веке. С тех пор поселение разрослось и приобрело популярность. И неудивительно: не каждый день встретишь поселок, врезанный в крепкую 120-метровую скалу.

Сюда часто приезжают паломники со всего мира. Едут они в Рокамадур с одной целью – поклониться останкам Святого Аматора. Тело проповедника когда-то обнаружили перед входом в часовню Нотр-Дам. В настоящее время здесь расположена уникальная статуя Святой Мадонны. Скульптура известна чёрным лицом и руками.

Ронда, Испания

Этот скальный испанский город находится в провинции Малага. Оно размещается над ущельем на высоте 760 метров. Ронда славится длинными пешеходными маршрутами и серпантинами, пронизывающими весь населенный пункт.

Визитка города – мост Пуэнте-Нуэве, простирающийся через реку Гвадалквивир. Его строили целых 42 года и официально открыли в 1793. Также советуем посетить две смотровые площадки: Jardines De Cuenca и Mirador de Aldehuela.

Кастельфулит-де-ла-Рока, Испания

Еще один испанский городок, где стоит побывать. Он находится в регионе Каталония, на базальтовой скале высотой 50 метров. Если сравнивать с предыдущими локациями, то он расположен относительно низко. Но с виду даже не скажешь.

Здесь домики прижимаются друг к другу в два ряда. Кажется, еще минута и они сорвутся вниз. Но нет, они хорошо держатся еще с эпохи Средневековья. И, вероятно, еще долго простоят. Кстати, часть домов возведена из вулканической породы. Поэтому они выглядят так причудливо.

Бонифачо, Франция

На южном крае острова Корсика уютно расположился белый городок. Здесь избушки свисают прямо над морем с высоты 70 метров. Локация часто привлекает мировых звезд, так что у берега можно увидеть дорогие яхты, а по улицам гуляют знаменитости. Потрясающий эффект провинции придают узкие улочки, гроты и подземелья.

Бонифачо живет туризмом, поэтому местные люди пытаются удовлетворить все потребности гостей. Здесь есть фешенебельные отели, ресторанчики, кафе и сувенирные магазины. Кстати, спуститься в воду можно, но придется преодолеть 187 ступенек.

Позитано, Италия

Курорт расположен на побережье Амальфи. Кажется, что его дома как будто приклеили к скале. Они возведены на разной высоте и издалека напоминают мозаику.

Это место любят селебрити. Но и обычных туристов здесь достаточно. Привлекает их уникальная архитектура. В частности, следует увидеть церковь Вознесения Девы Марии. Не упустите возможность посетить соседние острова. Например, из местного порта курсирует паром к Ли Галли – родине мифических сирен.

Также Позитано славится своей керамикой. Изделия из этого материала можно увидеть даже на стенах домов.

Санторини, Греция

Этот остров точно не нуждается в дополнительной рекламе. Здесь среди прекрасных пейзажей на высоте 400 метров над уровнем моря расположены два скальных городка – Фира и Ия.

Оба поселения очень хороши. Друг от друга их отделяет всего 12 километров. Прогуливаясь по их улочкам, чувствуешь, будто попал в лабиринт, из которого невозможно выбраться. Выдающихся аттракций здесь нет. Локации покоряют сердца туристов своим видом.

Если вам хочется необычного тура, отправляйтесь в эти места. Мы уверены, что вам понравится. Хорошее вам путешествие!

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