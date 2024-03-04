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Скальные города Европы: какая она, жизнь на краю пропасти

Альбина Панченко
Путешествия
3 минуты
2,7 т.
Скальные города Европы: какая она, жизнь на краю пропасти

Где только люди не строят города: на воде, среди гор, в пустынях... А еще есть скальные поселения, свисающие на краю пропасти. О них сегодня и расскажем.

Рокамадур, Франция

Над глубоким ущельем реки Алзу возвышается небольшая провинция. Первые дома здесь появились еще в XII веке. С тех пор поселение разрослось и приобрело популярность. И неудивительно: не каждый день встретишь поселок, врезанный в крепкую 120-метровую скалу.

Сюда часто приезжают паломники со всего мира. Едут они в Рокамадур с одной целью – поклониться останкам Святого Аматора. Тело проповедника когда-то обнаружили перед входом в часовню Нотр-Дам. В настоящее время здесь расположена уникальная статуя Святой Мадонны. Скульптура известна чёрным лицом и руками.

Скальные города Европы: какая она, жизнь на краю пропасти

Ронда, Испания

Этот скальный испанский город находится в провинции Малага. Оно размещается над ущельем на высоте 760 метров. Ронда славится длинными пешеходными маршрутами и серпантинами, пронизывающими весь населенный пункт.

Визитка города – мост Пуэнте-Нуэве, простирающийся через реку Гвадалквивир. Его строили целых 42 года и официально открыли в 1793. Также советуем посетить две смотровые площадки: Jardines De Cuenca и Mirador de Aldehuela.

Скальные города Европы: какая она, жизнь на краю пропасти

Кастельфулит-де-ла-Рока, Испания

Еще один испанский городок, где стоит побывать. Он находится в регионе Каталония, на базальтовой скале высотой 50 метров. Если сравнивать с предыдущими локациями, то он расположен относительно низко. Но с виду даже не скажешь.

Здесь домики прижимаются друг к другу в два ряда. Кажется, еще минута и они сорвутся вниз. Но нет, они хорошо держатся еще с эпохи Средневековья. И, вероятно, еще долго простоят. Кстати, часть домов возведена из вулканической породы. Поэтому они выглядят так причудливо.

Скальные города Европы: какая она, жизнь на краю пропасти

Бонифачо, Франция

На южном крае острова Корсика уютно расположился белый городок. Здесь избушки свисают прямо над морем с высоты 70 метров. Локация часто привлекает мировых звезд, так что у берега можно увидеть дорогие яхты, а по улицам гуляют знаменитости. Потрясающий эффект провинции придают узкие улочки, гроты и подземелья.

Бонифачо живет туризмом, поэтому местные люди пытаются удовлетворить все потребности гостей. Здесь есть фешенебельные отели, ресторанчики, кафе и сувенирные магазины. Кстати, спуститься в воду можно, но придется преодолеть 187 ступенек.

Скальные города Европы: какая она, жизнь на краю пропасти

Позитано, Италия

Курорт расположен на побережье Амальфи. Кажется, что его дома как будто приклеили к скале. Они возведены на разной высоте и издалека напоминают мозаику.

Это место любят селебрити. Но и обычных туристов здесь достаточно. Привлекает их уникальная архитектура. В частности, следует увидеть церковь Вознесения Девы Марии. Не упустите возможность посетить соседние острова. Например, из местного порта курсирует паром к Ли Галли – родине мифических сирен.

Также Позитано славится своей керамикой. Изделия из этого материала можно увидеть даже на стенах домов.

Скальные города Европы: какая она, жизнь на краю пропасти

Санторини, Греция

Этот остров точно не нуждается в дополнительной рекламе. Здесь среди прекрасных пейзажей на высоте 400 метров над уровнем моря расположены два скальных городка – Фира и Ия.

Оба поселения очень хороши. Друг от друга их отделяет всего 12 километров. Прогуливаясь по их улочкам, чувствуешь, будто попал в лабиринт, из которого невозможно выбраться. Выдающихся аттракций здесь нет. Локации покоряют сердца туристов своим видом.

Если вам хочется необычного тура, отправляйтесь в эти места. Мы уверены, что вам понравится. Хорошее вам путешествие!

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