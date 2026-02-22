Тихий и дешевый: туристам посоветовали крошечный остров для отпуска

В конце зимы особенно остро хочется убежать от холода и ежедневных забот куда-то подальше – оказаться в отпуске где-то на краю географии, куда не так просто добраться, а улицы заливает по-летнему теплое солнце. Именно такой клочок суши можно найти в Средиземном море между Сицилией и побережьем Северной Африки.

Видео дня

Как пишет Express, таким райским уголком является остров Гоцо. Он славится своими невероятно зелеными холмами, величественными скалами и уютными пляжами.

Географически Гоцо расположен совсем рядом с Мальтой – значительно большим островом, который ежегодно штурмуют толпы туристов. Однако, если Мальта – это шум, бурная ночная жизнь и бесконечные очереди к достопримечательностям, то Гоцо – это территория спокойствия. Если вы хотите убежать от толпы и по-настоящему расслабиться, лучшего места не найти.

Идеальное время для посещения острова – это именно конец зимы и первые недели весны. В этот период здесь царит необычайная тишина. Туристов перед сезоном значительно меньше, чем летом, нет никаких очередей в музеи, а на дорогах практически отсутствуют пробки.

При этом Гоцо намного зеленее соседней Мальты. Здесь приятно просто бродить, исследуя такие места, как залив Двейра – суровое скалистое образование, от красоты которого перехватывает дыхание. Особого внимания заслуживает островок Грибная скала (Fungus Rock), на котором растет редкий цветок циноморий – его рыцари Ордена святого Иоанна когда-то приняли за гриб, оттого и дали скале такое название. Растению приписывали целебные свойства, сейчас территория его распространения является природным заказником. Однако туристы могут посетить прибрежную зону скалы, арендовав лодку, заглянуть в скрытые бухты, понырять с маской в прозрачной воде или просто насладиться фантастическими закатами.

Также стоит посетить город Виктории – административный центра Гоцо. Город очаровывает зданиями медового цвета и узкими улочками, где полно уютных кафе, пекарен и магазинов. В самом центре, на вершине холма, возвышается Цитадель – крепость с тысячелетней историей. С ее стен открывается панорама на весь остров, а вдали видны даже берега Мальты.

Для ценителей хмельного Гоцо готовит приятный сюрприз – местное пиво Lord Chambray. Пивоварня расположена в агропоселке Gozitano неподалеку от столицы, посреди цветущих полей.

Даже в конце зимы на Гоцо достаточно тепло – температура обычно держится в пределах 15-18°C. К тому же такой отдых очень выгоден с точки зрения бюджета. Цены на жилье в этот период падают почти вдвое по сравнению с пиком лета. Более того, в низкий сезон гораздо легче забронировать лучшие номера в отелях, которые летом всегда заняты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о деревне в Британии, которую можно посещать всего несколько дней в году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.