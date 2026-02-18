Село в Британии можно посещать лишь несколько дней в году: почему такая секретность

Существуют места, где время будто остановилось. Одно из таких сел расположено в Великобритании, и попасть туда можно лишь несколько раз в год. Когда-то здесь раздавался детский смех, работала церковь и обрабатывались поля, а сейчас только ветер гуляет между руинами.

Причина закрытости не мистическая, а военная. История этого поселения – напоминание о том, как война способна изменить судьбы целых общин, информирует издание Express.

Забытая деревня Имбер

Деревня Имбер в графстве Уилтшир расположена на равнине Солсбери-Плейн – территории, которая сейчас является крупнейшим военным полигоном в Великобритании. Сегодня Имбер безлюден и находится в пределах закрытой военной зоны. Посетить его можно только трижды в год – в определенные дни, когда Министерство обороны открывает доступ для общественности.

Однако когда-то Имбер был обычным английским приходом с многовековой историей. Первые упоминания о поселении датируются еще 967 годом, а в Книге Страшного суда 1086 года зафиксировано его существование как сформированной общины. В XIV веке здесь проживало около 250 человек. До начала Второй мировой войны население села составляло более 150 человек.

Эвакуация 1943 года

В 1943 году жители Имбера получили официальное письмо с уведомлением о необходимости эвакуации. Им дали всего 47 дней, чтобы покинуть свои дома. Причина – расширение военных учебных территорий для подготовки американских войск перед высадкой в Европе.

Многие жители верили, что смогут вернуться после завершения войны. Некоторые воспринимали вынужденный переезд как гражданский долг. Однако возвращение так и не состоялось. После войны Солсбери-Плейн окончательно закрепили за военными, а территорию признали опасной для гражданского проживания.

Почему доступ ограничен

В 1961 году более двух тысяч человек поддержали кампанию за возвращение жителей в Имбер. Состоялось публичное расследование, но оно завершилось решением оставить село в пользовании военных.

К тому времени большинство зданий уже получили серьезные повреждения из-за взрывов во время учений и из-за природных разрушений. Даже если бы разрешение на возвращение было предоставлено, жить там было бы опасно.

Несмотря на упадок большинства зданий, церковь святого Джайлза сохранилась. Она находится под опекой Солсберийской епархии и имеет статус памятника архитектуры I категории с 1987 года. Именно церковь стала символом памяти о деревне.

Каждый год в день, ближайший к празднику святого Джайлза, здесь проводят богослужение, на которое приезжают бывшие жители, их потомки и военные. С 2009 года также происходит рождественская служба в канун Рождества.

Имбер и сегодня расположен в пределах активной военной зоны. Территория используется для учений, и там сохраняется потенциальная опасность из-за неразорвавшихся боеприпасов. Именно поэтому Министерство обороны разрешает посещение только в отдельные дни – сейчас это три раза в год.

