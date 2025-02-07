Солнечная зима: топ-5 самых теплых городов Европы
Каким бы сказочным ни было морозное время года, часто хочется просто согреться под теплыми лучами солнца. И речь не идет о пляжном отдыхе. А о благоприятной погоде для прогулок, завтраке на террасе под открытым небом или чтении книги на набережной. Так куда же отправиться тем, кто не любит холод – читайте ниже.
Лиссабон, Португалия
Располагается на западе страны на правом берегу реки Тежу. Одна из самых теплых европейских столиц, для корой характерен средиземноморский климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +14°C до +17°C.
Начать путешествие рекомендуем с Torre de Belé – седьмого чуда Португалии. Башню возвели в 1520 году в стиле Мануэлино. Восьмого июля 1497 года отсюда началась экспедиция во главе с мореплавателем Васко да Гама. Туристы могут посетить Комнату Губернатора, Залы Суда и Королей. Также на пятом этаже находится терраса, которая является смотровой площадкой.
Далее сходите во Дворец Келуш. Его строительство продолжалось с 1742-го по 1767-й. Когда-то здесь проживала королева Мария I Благочестивая. Традиционно один из павильонов культурного сооружения используют во время официальных визитов глав иностранных правительств.
Обязательно съездите в Quinta da Regaleira в округе Лиссабон. Усадьба состоит из часовни, так называемого замка и живописного парка. Ее бывший владелец – миллионер Антониу Аугусту. Здание построили в стиле готики и Ренессанса. В настоящее время локация стала идеальным местом для прогулок. Территория сада обустроена лавками, фонтанами, гротами и т.д.
Сиракузы, Италия
Располагается в регионе Сицилия. В городе преобладает средиземноморский климат. С декабря по февраль средняя температура воздуха колеблется от +14 до +16°C.
Посетите Castello Maniace. Крепость построили в период с 1232 по 1240 годы по приказу короля Фридриха II. Сначала она была резиденцией сицилийских правителей, а в XV веке – тюрьмой. Здесь можно увидеть керамику норманнской эпохи, гранаты ручной работы, а еще полюбоваться морем.
Также съездите к гроту Ухо Дионисия. Искусственную пещеру построили в старинном каменном карьере. Ее высота достигает 23 метров, а форма создает феноменальную акустику с усилением звуков в 16 раз.
Малага, Испания
Находится на юге страны в Андалусии. Город считается одним из древнейших в Европе. Здесь преобладает сухая солнечная погода. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +16 до +17°C.
Посетите Малагский собор. Святыню основали в 1500 годах на месте бывшей мечети. На территории располагается внутренний дворик с апельсиновыми деревьями.
Также сходите к Alcazaba de Málaga. Арабскую крепость построили в VIII веке. Сооружение считают лучше всего сохранившейся алькасабой Испании. Недалеко от нее находятся руины древнеримского театра.
Вечером рекомендуем прогуляться по пешеходной набережной Muelle Uno. Вдоль нее растут пальмы, работают магазины и рестораны.
Валлетта, Мальта
Располагается на побережье Средиземного моря. Преобладает средиземноморский климат. С декабря по февраль температура воздуха колеблется от +15°C до +16°C.
Сначала сходите в Собор Святого Иоанна. Его построили рыцари-госпитальеры в период 1573–1578 годов. В святыне находится 8 столбов, символизирующих столько же регионов, откуда происходили воины. Советуем обратить внимание на картину Микеланджело да Караваджо, где изображена казнь Иоанна Крестителя.
Рекомендуем прогуляться в сады Верхней Баракки. Аттракцию создали в XVI веке как место отдыха для рыцарей. Сегодня здесь можно полюбоваться окрестностями Валлетты.
Альмерия, Испания
Располагается на юго-востоке страны в Андалусии. Здесь преобладает средиземноморский климат. Город считают самым сухим в Европе. С декабря по февраль средняя температура воздуха колеблется от +16 до +17°C.
Посетите крепость Алькасаба. В 955 году кордовский халиф Абд ар-Рахман III присвоил Альмерии статус города, тогда же началось строительство оборонительной цитадели. Она являлась не только защитой для окрестностей, но и центром местного самоуправления.
Также сходите в Кафедральный собор – главный храм Альмерийской епархии. Святыню возвели в стиле готики и ренессанса. Со временем ее дополнили элементами барокко и неоклассицизма.
Исследуйте теплые города Европы! Оставьте позади повседневную рутину!
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