Отдых на Канарах зимой: сравниваем сервис и цены курортов

Когда за окном царят холода и снегопады, мысли о путешествии к теплому побережью становятся особенно привлекательными. Есть много мест, где можно насладиться мягким климатом и солнечными днями даже в зимние месяцы. Поэтому не медлите, а без сомнений выбирайте направление. Так куда же отправиться в путешествие – читайте ниже.

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Тенерифе

Самый большой из семи островов архипелага. Находится в Атлантическом океане недалеко от марокканского побережья Африки. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +18 до +20°C.

На южной части Тенерифе более благоприятные условия для загорания. Здесь расположены основные курортные зоны: Лас-Америкас с развитой инфраструктурой и тихие Лос-Кристианос и Коста-Адехе. Северное побережье характеризуется пляжами с вулканическим песком.

На Playa de las Teresitas обустроили душевые кабины и раздевалки. Любителям природы рекомендуем съездить на Playa de Benijo. Для побережья характерны большие скальные образования. А вот El Médano отлично подойдет для поклонников виндсерфинга.

Также побывайте в Национальном парке Тейде. Он находится на высоте 2000 м над уровнем моря, а площадь составляет более 18 гектаров. Заповедник славится пустынными рельефами, напоминающими другую планету.

Посетите экзотический Loro Parque. Туристы встретятся с попугаями, пингвинами, гориллами, морскими котиками и увидят редкие растения. Между прочим, первые саженцы здесь посадили еще в 1792 году.

Апартаменты на береговой линии за 5 ночей для 2 человек обойдутся где-то в $390. Двухместный номер будет стоить около $349.

Фуэртевентура

Находится в 100 километрах от побережья Африки в Атлантическом океане. Славится вулканическим происхождением. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +19 до +20°C.

Интересный факт: на острове нет ядовитых змей, насекомых и опасных для человека млекопитающих.

Сюда часто приезжают ценители виндсерфинга. Побережье имеет протяженность более чем 340 километров и насчитывает полторы сотни пляжей. Восточная часть курорта характеризуется скалами и живописными небольшими бухтами.

Для поклонников дайвинга Фуэртевентура – идеальный выбор. Подводный ландшафт очень интересен: трещины, пещеры и тоннели.

Пуэрто-дель-Росарио, бывший Пуэрто-де-Кабрас – столица и главный порт острова. Самые популярные пляжи для отдыха: Las Lajas Beach, Playa Blanca и Playa del Puertito. Здесь можно приобрести лучшие сувениры, в том числе известные кружева Calados.

Недалеко находится Бетанкурия – историческое поселение, основанное в начале XV века. Его украшением является церковь Santa María, одна из старейших в этом регионе.

Советуем подняться на священную гору Монтанья де Тиндая на высоте 401 метр над уровнем моря. Вершину считают свидетелем древних ритуалов, которые проводили коренные жители.

А еще сходите в Oasis Park – ботанический сад и зоопарк. Туристы могут покормить жирафов, покататься на верблюдах и полюбоваться разнообразными кактусами.

Домик за 5 ночей обойдется где-то в $393. А стандартный номер-студио будет стоить около $456.

Гран-Канария

Остров Канарского архипелага в Атлантическом океане. Его часто называют "континентом в миниатюре". Здесь располагаются 14 зон с разным микроклиматом. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +20 до +21°C.

На острове хорошо развита инфраструктура и есть аэропорт, что делает курорт легко доступным для разных регионов.

В отличии от пышной зелени севера, покрытой сосновыми и лавровыми лесами, юг острова характеризуется песчаными дюнами.

Береговая линия простирается более чем на 230 километров. Побережье славится черным вулканическим песком, галькой и скалами. Самые популярные пляжи: Playa de Mogan, Las Canteras и Playa de Amadores.

Советуем посетить Дом Колумба. Путешественники могут посмотреть модели кораблей: "Нинья", "Пинта" и Санта-Мария". А еще увидят древние карты мореплавателя.

Обязательно сходите в природный заповедник Dunas de Maspalomas. Его площадь составляет около 400 гектаров.

И, конечно, посетите неоготическую церковь святого Иоанна Крестителя 1909 года. Здание славится острыми шпилями и цветными витражами.

Стандартные апартаменты в четырехзвездочном отеле за 5 ночей обойдутся примерно в $608. Номер-студио с видом на море будет стоить около $613.

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