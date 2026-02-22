Семь новых чудес света: куда обязательно надо поехать в 2026 году

Путешествия в 2026 году выходят за пределы классических туристических маршрутов. Мир все больше ценит аутентичность, глубокий культурный контекст и природу без фильтров. Именно поэтому фокус смещается с шумных мегаполисов на места, которые поражают тишиной, историей и ощущением открытия.

Видео дня

Известное тревел-издание Condé Nast Traveler назвало семь направлений, которые уже сегодня формируют новое представление о "чудесах света". Это локации, где важны не только пейзажи, но и опыт, эмоции и погружение. Если планируете путешествие в 2026 году – этот список стоит внимания.

Матера, Италия

В 2026 году Матера становится Средиземноморской столицей культуры и диалога, превращаясь в масштабную культурную площадку. В течение года город будет принимать художественные резиденции, выставки, кинопоказы и перформансы, объединенные темой "погруженных земель". Матера поражает лабиринтом узких улиц, пещерных жилых пространств и каменных лестниц, которые будто вырастают из скал. Бывшие палеолитические пещеры, где еще в XX веке жили люди, сегодня переосмыслены как стильные отели. Это город, где история не музейная — она живая и ощутима в каждом шаге.

Национальный парк Банф, Канада

Банф давно известен как лыжный курорт, но в 2026 году он открывается с новой стороны. Кроме зимних развлечений, парк предлагает пешие маршруты, каноэ, верховую езду и скалолазание среди альпийских лугов и бирюзовых озер.

Важным событием станет запуск живописного железнодорожного маршрута, который соединит Банф с Джаспером. Путешествие этим поездом – это способ увидеть Канаду медленно и осознанно. Дополнительные активности, как подъем на гору Сульфур или посещение ледника Атабаска, делают это направление настоящей энциклопедией дикой природы.

Брэдфорд Пеннинс Гейтвей, Англия

Этот регион – пример того, как обычные, на первый взгляд, пейзажи могут поражать глубиной. Пеннинские ворота Брэдфорда объединяют вересковые пустоши, холмы и старинные деревни в единую систему маршрутов для медленных путешествий.

Новые тропы ведут к средневековым мостам, скрытым водопадам и традиционным пабам. Это место доказывает, что красота не всегда нуждается в драматических декорациях — иногда она проявляется спокойно и убедительно.

Джемила, Алжир

Джемила — одна из самых впечатляющих, но наименее посещаемых римских археологических памятников Северной Африки. Руины древнего города расположены среди гор, открытые к небу и времени. Форум, базилики и арки сохранились почти без вмешательства современности. Прогулка по этим просторам дает редкое ощущение присутствия в прошлом без толп туристов.

Археологи отмечают, что значительная часть комплекса до сих пор не раскопана, а это значит – Джемила еще есть чем удивить.

Фарерские острова

Фарерские острова – это сочетание суровой природы и неожиданно утонченной гастрономии. Восстановление прямого авиасообщения из Лондона делает архипелаг доступнее, чем когда-либо. Здесь можно наблюдать за птицами на отвесных скалах, исследовать побережье на каяке или бродить по деревням, будто сошедшим со страниц мифов. Столица Торсгавн уверенно закрепляет за собой статус кулинарного центра Севера. Это направление для тех, кто ищет не развлечений, а ощущения края света.

Рихтерсвелд, Южная Африка

Национальный парк Рихтерсвелд – один из самых отдаленных и самых сюрреалистичных уголков Африки. Его ландшафты напоминают другую планету: кварцевые плато, гигантские алоэ и следы диких животных. Особую ценность имеют древние наскальные рисунки, созданные народом нама тысячи лет назад. Здесь нет массового туризма, ресторанов или сервиса – только тишина, пространство и звездное небо. Именно в этом и заключается настоящая роскошь Рихтерсвелда.

Национальный парк Эль-Импосибл, Сальвадор

Эль-Импосибл – один из наименее известных, но самых диких природных парков Центральной Америки. Глубокие каньоны, скрытые водопады и редкие животные создают ощущение настоящей экспедиции. Самый известный маршрут – старая кофейная тропа, по которой фермеры веками транспортировали урожай с гор к побережью. Когда-то она считалась опасной, сегодня же символизирует победу человека над условиями. Это направление для путешественников, которые ищут не комфорт, а историю, силу природы.

OBOZ.UA писал также о комфортных городах для весеннего путешествия.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.