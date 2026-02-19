Дождей почти не бывает: названы комфортные города для путешествия в феврале-марте

Конец зимы и начало весны часто сопровождаются серым небом и затяжными осадками, что негативно влияет на общее эмоциональное состояние. Однако короткий отпуск в регионах с более сухим и ярким климатом может стать настоящим спасением, помогая восстановить силы и улучшить настроение.

Новое исследование определило европейские города, которые предлагают путешественникам наибольшую вероятность безоблачной погоды в феврале и марте. Выбор правильного направления гарантирует, что ваши прогулки не будут испорчены внезапными ливнями.

Эксперты отмечают, что даже несколько дней под теплыми лучами солнца способны обеспечить длительный заряд энергии до наступления настоящей весны.

Согласно индексу Viva Holidays, путешественникам стоит обратить внимание на следующие города, где солнечные дни являются наиболее стабильными:

Афины (Греция) Барселона (Испания) Мадрид (Испания) Ницца (Франция) Валлетта (Мальта) Лиссабон (Португалия) Рим (Италия) Милан (Италия) Амстердам (Нидерланды) Будапешт (Венгрия) Прага (Чехия) Париж (Франция) Вена (Австрия) Копенгаген (Дания) Берлин (Германия) Стамбул (Турция) Дублин (Ирландия)

Лидеры средиземноморского климата

Как отмечают специалисты, первые позиции рейтинга уверенно держат города Южной Европы. Афины возглавили список как самое надежное направление для тех, кто стремится к сухой погоде на грани сезонов. Испанские мегаполисы – Барселона и Мадрид – заняли второе и третье места соответственно, предлагая туристам сочетание мягкого температурного режима и длительного светового дня.

Стабильные системы высокого давления над Средиземноморьем в этот период обеспечивают ясное небо. Это выгодно отличает эти регионы на фоне северных частей континента, где погода остается крайне переменчивой. Даже такие популярные города, как Лиссабон, несмотря на общую привлекательность, демонстрируют большую колебательную активность осадков по сравнению с лидерами списка.

Популярные среди туристов Дублин и Амстердам оказались в нижней части таблицы. Хотя температура в этих городах может быть вполне умеренной, частота дождливых дней значительно снижает комфорт во время путешествия. Аналитики обращают внимание на то, что для рейтинга было важно не просто наличие "случайного солнца", а именно последовательность сухих дней, которая позволяет насладиться полноценным отдыхом.

Для многих путешественников смена серого горизонта на голубой доступна всего за несколько часов перелета. Короткие выходные в солнечных городах Европы становятся все более популярными как способ быстрой когнитивной перезагрузки. Учитывая возможность гибкого рабочего графика, поездка в Ниццу или Валлетту может стать идеальным решением для преодоления зимней усталости еще до официального прихода весны.

