Райский курорт: туристам посоветовали солнечный остров для отпуска

Туристические операторы советуют обратить внимание на Канарские острова. Среди направлений с лучшим соотношением цены, климата и развлечений особенно выделяется север Фуэртевентуры.

Видео дня

Речь идет о городе, который за несколько десятилетий превратился из рыбацкого поселка в один из самых популярных туристических центров архипелага. Издание Express рассказало, почему именно это направление называют идеальным для солнечного отпуска.

Курорт Корралехо расположен на северной оконечности острова Фуэртевентура и входит в муниципалитет Ла-Олива. С одной стороны – бескрайние пляжи с бирюзовой водой, с другой – вулканические ландшафты и знаменитые белые дюны. Напротив побережья виднеется живописный остров Лобос, а в ясную погоду можно разглядеть и соседний Лансароте.

Корралехо сочетает атмосферу старого морского городка с энергией современного курорта. Здесь узкие улочки старого города соседствуют со стильными барами, ресторанами и серф-станциями. Именно этот баланс традиций и молодежного драйва привлекает туристов со всей Европы.

Еще в середине ХХ века Корралехо был небольшим поселением с несколькими десятками семей. Местные жители строили дома из камня и материалов, найденных поблизости, а основным занятием оставалось рыболовство.

Туристический бум начался в 1970-х годах, когда путешественники открыли для себя уникальные пляжи и природные дюны. Сегодня это самый популярный город острова Фуэртевентура, который сохранил аутентичность, несмотря на стремительное развитие.

Главное природное украшение – Природный парк Корралехо. Его 11-километровая полоса белоснежных дюн создает впечатление пустыни у океана. Это одно из самых фотогеничных мест Канарских островов.

Здесь есть пляжи на любой вкус:

Playa del Viejo – удобный вариант возле центра города;

Waikiki Beach – спокойные воды и оживленная атмосфера;

Playa Vista Lobos – известный "попкорновый" берег и виды на Лобос;

Flag Beach – идеальный для виндсерфинга и кайтсерфинга.

Благодаря стабильным ветрам Корралехо считается одним из лучших мест в Европе для водных видов спорта. Популярны также дайвинг, снорклинг и катание на гидроциклах.

Даже в начале весны температура воздуха здесь держится около +21°C. Океан более прохладный, но пригодный для активного отдыха. Перелёт на Фуэртевентуру из многих европейских городов часто стоит недорого, а цены на еду и напитки приятно удивляют по сравнению с материковой Испанией.

Сердцем курорта считается старый квартал с узкими улочками, рыбными ресторанами и атмосферными террасами. Здесь подают свежие морепродукты, традиционные канарские блюда и современную средиземноморскую кухню. По вечерам город оживает – бары и клубы работают до поздней ночи, привлекая тех, кто ищет не только пляжный релакс, но и активную ночную жизнь.

Корралехо – это сочетание океана, пустынных дюн, вулканических пейзажей и яркой курортной атмосферы. Здесь легко найти баланс между спокойным отдыхом и динамичными развлечениями.

OBOZ.UA писал о туристических направлениях, где можно наслаждаться многочисленными парками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.