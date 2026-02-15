Созданные для пеших прогулок: 10 городов мира, где больше всего парков

Если вы любите ритм большого города, но не хотите проводить отпуск среди стекла и бетона, стоит обратить внимание на так называемые "зеленые мегаполисы". В мире все больше городов делают ставку на биоразнообразие, чистый воздух и доступность парков для жителей и туристов.

Эксперты туристической компании Iglu Cruises проанализировали города по трем ключевым критериям: долей зеленых зон, доступностью общественных пространств и качеством воздуха. В результате была определена десятка самых зеленых городов планеты.

10. Мюнхен, Германия (Green Score: 50,7)

Мюнхен занимает десятое место в мировом рейтинге. Город известен своей пешеходной инфраструктурой и разветвленной сетью парков. Английский сад здесь больше Центрального парка в Нью-Йорке, а система "Park Miles" соединяет центр с 70-километровым защищенным зеленым поясом. Благодаря этому горожане могут буквально выйти из метро и сразу оказаться среди природы.

9. Рединг, Великобритания (Green Score: 51,7)

Девятую строчку занял британский Рединг недалеко от Лондона. Около 35% территории города занимают общественные зеленые зоны. Инициатива "Rivers and Parks" объединяет реки Темзу и Кеннет с центром города, создавая непрерывный природный маршрут для прогулок и отдыха.

8. Сингапур (Green Score: 53,3)

Сингапур придерживается модели "nature first". В городе уже высажено более 700 тысяч деревьев с планом достичь миллиона к 2030 году. Несмотря на высокую плотность населения, каждый житель имеет в среднем 66 квадратных метров зеленого пространства. Это пример того, как мегаполис может гармонично сосуществовать с природой.

7. Стокгольм, Швеция (Green Score: 55,7)

Стокгольм разделен на три равные части: вода, зелень и урбанистические пространства. Это первая Европейская зеленая столица, а также город с одним из самых высоких показателей зеленых зон на душу населения. Здесь можно совместить музеи, острова и леса в пределах одной поездки.

6. Сидней, Австралия (Green Score: 58,3)

46% территории Сиднея занимают парки и природные пространства. Город активно занимается восстановлением биоразнообразия – высажено более 173 тысяч местных саженцев. Здесь природа является частью повседневной жизни.

5. Канберра, Австралия (Green Score: 58,7)

Около 45% ее площади сохраняется как национальные парки и природные резерваты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить городской комфорт с ощущением дикой природы.

4. Вена, Австрия (Green Score: 59,3)

Более половины территории Вены занимают зеленые зоны. Здесь есть исторические сады, городские парки и даже биосферный резерват. Город сочетает имперскую архитектуру с большими природными массивами для прогулок и хайкинга.

3. Хельсинки (Green Score: 60,3)

Хельсинки известен чистым воздухом и концепцией "дикой урбанистики". В 2024–2025 годах город занял первое место в мировом рейтинге устойчивых туристических направлений. Здесь леса, море и архитектура сосуществуют в гармонии.

2. Вильнюс, Литва (Green Score: 72,3)

Вильнюс официально получил статус Европейской зеленой столицы 2025 года. 61% территории города занимают зеленые пространства, а качество воздуха – одно из лучших в Европе. Это настоящий зеленый оазис в Балтийском регионе.

1. Осло, Норвегия (Green Score: 77,3)

Первое место занимает Осло. 95% жителей живут не дальше чем в 300 метрах от зеленой зоны. В городе создают "карманные парки" на месте старых парковок, а также ввели первую в мире "пчелиную магистраль" – коридор с цветами и гостиницами для насекомых, поддерживающий опылителей.

