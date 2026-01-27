УкраїнськаУКР
Путешественник, побывавший во всех странах мира, назвал одну, по которой скучает

Датский путешественник Торбьерн "Тор" Педерсен совершил то, что многие считали невозможным – он побывал во всех странах мира, ни разу не воспользовавшись самолетом. Его путешествие, начатое в 2013 году, растянулось почти на десять лет и превратилось в настоящее испытание выносливости.

На пути мужчину ждали вооруженные конфликты, бюрократические ловушки с визами и логистические вызовы. Ситуацию осложнила и пандемия Covid-19, которая фактически остановила мир. Несмотря на это, путешественник не только достиг цели, но и нашел место, по которому скучает и сегодня. Именно оно стало для него особым эмоциональным якорем в многолетнем путешествии, пишет Daily Express.

Путешествие без самолетов: уникальный вызов

Торбьерн Педерсен посетил все 197 стран, признанных ООН, а также несколько территорий с ограниченным международным статусом – в общем 203 направления. Его маршрут пролегал через автобусы, поезда, паромы, грузовые суда и даже рыбацкие лодки. Ключевым условием было пребывание в каждой стране не менее 24 часов. По словам путешественника, это был не туризм в классическом понимании, а скорее марафон на пределе человеческих возможностей.

Самым сложным этапом путешествия стала глобальная пандемия коронавируса. Закрытые границы и остановленный транспорт заставили Педерсена надолго задержаться в одном месте. Именно тогда он неожиданно получил то, чего не планировал, – глубокое погружение в местную жизнь и настоящие человеческие связи. Этот период изменил его восприятие путешествий и самого понятия дома.

Место, куда хочется вернуться

В интервью Business Traveller Middle East Торбьерн признался, что больше всего скучает по Гонконгу.

По его словам, именно там он прожил достаточно долго, чтобы почувствовать ритм города, понять культуру и завести близких друзей. Когда путешествие пришлось продолжить, он почувствовал, что оставляет часть себя. "Я скучаю по Гонконгу", – коротко подытожил путешественник.

Чем особенный Гонконг

Гонконг имеет статус специального административного района Китая и функционирует по принципу "одна страна – две системы". Город известен уникальным сочетанием восточной и западной культур, оживленными рынками, храмами, современными небоскребами и знаковыми локациями вроде пика Виктория или Большого Будды на острове Лантау.

Именно здесь расположена и самая длинная в мире система эскалаторов под открытым небом. Для Педерсена Гонконг стал не просто пунктом на карте, а местом, где путешествие превратилось в настоящую жизнь.

Оглядываясь назад, Торбьерн Педерсен отмечает, что его целью было не увидеть достопримечательности, а осуществить уникальное достижение. Он сравнивает свое путешествие с марафоном или полетом на Луну – вызовом, который меняет человека навсегда.

И хотя он побывал в каждой стране мира, именно один город оставил в его сердце самый глубокий след.

