Принадлежит одной семье уже 450 лет: туристам посоветовали уникальное село в Британии

Если вы мечтали когда-то отправиться в путешествие во времени, вам точно понравится эта живописная английская деревня. Семья, которая владеет ею уже несколько веков, делает все возможное, чтобы сохранить ее аутентичность, из-за чего локацию просто обожают британские кинематографисты, а местные с радостью приезжают сюда на отдых.

Как пишет Express, этой туристической жемчужиной является поселок Даунэм – уникальный уголок Англии, расположенный в самом сердце заповедной зоны Форест-оф-Боуленд. Как и в древности, он до сих пор идеально вписывается в окружающий ландшафт, сохраняя дух старой Британии.

Формально Даунэм является частью исторического поместья Ассетонов – ланкаширской династии, которая владеет этими землями более 450 лет. Именно благодаря воле владельцев в Даунэме сознательно избегают любых проявлений современности, что делает его улицы похожими на живые иллюстрации к старинным открыткам.

На здешних улицах невозможно отыскать телевизионные антенны, телефонные кабели или даже привычную дорожную разметку. Такой подход создает почти сказочную атмосферу, особенно если учесть, что неизменное право собственности семьи на эти земли продолжается еще с середины XVI века. Это позволяет Ассетонам полностью контролировать вид поселка: каждый дом и даже фермерское хозяйство здесь сдаются в аренду, что надежно защищает территорию от появления новых современных сооружений или нежелательных перепланировок.

Одним из главных объектов, притягивающих путешественников, является Downham Hall – величественное поместье, которое находится под управлением семьи с 1558 года. Периодически здесь можно встретить кинематографистов, которые снимают на улицах Даунэма атмосферные фильмы и сериалы. В частности, на его улицах снимали криминальную драму 1961 года "Свистнуть по ветру", сериал BBC "Рожденный и воспитанный" и мистическую драму "Тайна Крикли-Холла" 2012 года.

Что касается туристов, то во время прогулок они часто посещают церковь Святого Леонарда, расположенную рядом с сельским постоялым двором. Ее описывают как чрезвычайно спокойное и живописное место. Хотя современный вид храма в значительной степени сформировался во время перестройки в начале XX века, его башня все же датируется XV веком. Туристы, которые здесь бывали, отмечают, что сочетание старинной архитектуры и ухоженных пейзажей делает Даунэм одним из самых умиротворенных мест во всей окрестности.

