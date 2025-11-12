Последний дикий рубеж Европы: как добраться до Фарерских островов

Если вы когда-то мечтали оказаться среди скал, покрытых изумрудной зеленью и коттеджей с земляными крышами, еще и где-то на краю света, где почти нет людей, вам точно стоит посетить Фарерские острова. Этот крошечный архипелаг затерялся в Северной Атлантике между Исландией и Норвегией.

Издание Travel off Path назвало его последним диким рубежом Европы. Однако местные власти делают довольно ощутимые шаги, чтобы улучшить туристам дорогу в эти прекрасные края, а также проживание на Фарерах. Следовательно, сюда стало намного легче добраться.

Технически Фарерские острова являются отдельной страной, но они входят в состав Королевства Дания. По климату и природным условиям архипелаг очень напоминает Исландию, но со значительным меньшим количеством туристов. Впрочем, здесь можно посетить деревни, которые кажутся сказочными, и за небольшой промежуток времени увидеть множество замечательных мест.

Где находятся Фарерские острова и почему там до сих пор так тихо

Фарерские острова — это вулканический архипелаг из 18 островов в Северной Атлантике, примерно на полпути между Исландией и Норвегией и немного севернее Шотландии.

Здесь проживает около 54 000 человек, а также более 70 000 овец. Только около 100 000 туристов приезжают в обычный год, что является крошечной долей от количества посетителей соседней Исландии. А значит вы можете здесь действительно насладиться уединением, гуляя вдоль морских скал, наблюдая за тупиками на Микинесе или блуждая по деревням с покрытыми дереном домами, например Гйогв и Саксун. Эти места чрезвычайно фотогеничны и при этом очень уединенные. Тем не менее, страна сейчас активно инвестирует в новые способы добраться до своих самых отдаленных уголков, не жертвуя при этом ощущением уединенности..

Как добраться на Фареры

Один из самых простых способов – это перелет через Исландию. Компания Icelandair теперь продает регулярные маршруты в аэропорт Вагар (FAE) – единственного аэропорта Фарерских островов, через Рейкьявик. Так вы можете совместить исследования сказочного архипелага с купанием в горячих источниках и посещением водопадов Исландии.

Кроме того, домашний перевозчик Фарерских островов, Atlantic Airways, создал удивительно надежную сеть маршрутов. Вылететь в Вагар можно из нескольких датских городов включая Копенгаген и Биллундом. Доступны также рейсы из таких хабов, как Париж, Эдинбург и других сезонных европейских пунктов отправления, с дополнительными вариантами от таких авиакомпаний, как SAS и Widerøe.

А на самих Фарерах удобно передвигаться благодаря впечатляющей сети мостов и подводных тоннелей, включая знаменитый тоннель Эйстурой, который имеет кольцевое движение под водой. А в конце 2023 года открылась совершенно новая подводная связь — Sandoyartunnilin, которая наконец соединила главный остров с островом Сандоем автомобильной дорогой.

Вместо того, чтобы согласовывать расписание паромов, теперь вы можете просто проехать из Торсгавна до Сандоя через тоннель, украшенный мрачными картинами, стилизованными под искусство викингов. Их вместе со специальным световым шоу создал художник Эдвар Фугло. Однако, чтобы полюбоваться этой красотой придется заплатить 20-25 евро с авто в обе стороны. Взамен вы получаете круглогодичный, защищенный от штормов доступ к ветряным пляжам и крошечным деревням, которые раньше казались недоступными, если у вас не было идеального времени.

Советы туристам на Фарерах

Благодаря туннелям и компактному размеру (вы можете проехать через все основные острова всего за пару часов), вы можете исследовать Фареры всего за 4-5 дней. Лучшим временем для визита является период с конца мая до начала сентября, когда здесь продолжаются длинные дни и активный период в жизни диких птиц. А на островах, кроме тупиков, живут около 300 видов морских пернатых. Зима здесь тоже пасмурная и красивая, но дни очень короткие и вы будете больше зависеть от погоды.

Как и другие скандинавские страны, Фареры дорогие. Отели среднего класса часто начинаются от нескольких сотен долларов за ночь, а питание в ресторанах добавляет расходов. Впрочем, доступной остается опция самостоятельного приготовления пищи – так вы существенно сэкономите.

Аренда автомобиля – самый простой способ исследовать Фареры. Дороги здесь хорошие, трафик небольшой, а туннели делают путешествия между островами простыми. Просто следите за овцами на дороге и помните, что некоторые подводные туннели автоматически взимают плату с вашей аренды.

Стоит также иметь в виду, что Фарерские острова не входят в ЕС или Шенгенскую зону. Поэтому перед тем, как отправиться в сказку, узнайте о действующих правилах въезда и передвижения этой страны.

