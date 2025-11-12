Где бюджетно покататься на лыжах этой зимой: лучшие направления

Зима – идеальное время, чтобы вырваться в горы. Если кажется, что горнолыжный отдых – роскошь лишь для богатых, это не так. Европа предлагает множество курортов, где можно кататься на качественных трассах, наслаждаться природой и не потратить целое состояние.

От Пиренеев до Татр – выбирайте направление на свой вкус и кошелек. Эксперты собрали восемь лучших бюджетных европейских курортов, где снег гарантирован, кухня вкусная, а атмосфера – уютная.

Сестриере, Италия

Сестриере – жемчужина Пьемонта и знаменитой горнолыжной зоны Via Lattea ("Молочный Путь"), которая объединяет восемь курортов и более 400 км трасс. Здесь можно легко пересечь границу и покататься во французском Монженевре (Montgenèvre) – это один из немногих регионов, где Италия и Франция образуют общую зимнюю арену.

Курорт расположен на высоте 2800 м, поэтому снег держится до поздней весны. А еще Сестриере славится итальянской кухней – вкусная пицца, паста и горячий шоколад здесь стоят в разы дешевле, чем в швейцарских Альпах.

Гран Турмалет, Франция

Если хотите французский шарм без высоких цен, отправляйтесь в Пиренеи. Курорт Гран Турмалет – это настоящий подарок для лыжников: более 100 км трасс, зоны фрирайда и невероятные панорамы у вершины Пик-дю-Миди-де-Бигор (Pic du Midi de Bigorre).

Сервис здесь не уступает дорогим альпийским курортам. Кроме катания, доступны зимние прогулки на снегоходах, подъем к высокогорной обсерватории, самой высокой во Франции, и бесплатные горные прогулки с гидом. Идеально для семейного отдыха или компании друзей.

Фогель, Словения

Курорт Фогель, расположенный в сердце национального парка Триглав, – это живописный уголок Словении над долиной Бохинь. Его любят за тишину, чистый воздух и впечатляющие виды на Юлийские Альпы.

Здесь около 13 км трасс, но главное преимущество – длинный сезон: кататься можно с ноября по май. Начинающим подойдут бесплатные учебные склоны возле подъемников, а для опытных есть несколько замечательных зон фрирайда.

В поселках рядом можно остановиться в уютных домиках с традиционными словенскими завтраками и горячим вином вечером.

Ясна, Низкие Татры, Словакия

Если ищете сочетание низких цен, качественных трасс и европейского уровня сервиса, то это место для вас. Курорт Ясна – самый большой в Центральной Европе: 50 км трасс, 20 подъемников и современная канатная дорога Doppelmayr 15-MGD, которая преодолевает гору Чопок (Chopok) за 11 минут.

Любители адреналина оценят фрирайд-зоны и парки для сноубордистов, а поклонники вечеринок – многочисленные бары и клубы возле подъемников.

Орель, Франция

Это настоящий секрет знатоков Альп. Орель состоит из десяти крошечных горных деревень, расположенных в долине, но через гондолу вы за 13 минут попадаете прямо в центр Les Trois Vallées (Три долины) – крупнейшей лыжной зоны мира.

Здесь те же 600 км трасс, что и в Куршевеле или Валь Торанс, но цены – вдвое ниже.

Бардонеккия, Италия

Этот курорт, принимавший Зимнюю Олимпиаду 2006 года, сохранил демократичные цены. Его главное преимущество – доступность: из Турина сюда можно добраться всего за полтора часа на машине или прямым поездом.

Бардонеккия имеет отличную инфраструктуру, высоты от 1300 до 2800 м, гарантию снега и современные подъемники. Это идеальная база для комбинированного путешествия – рядом несколько других курортов, поэтому можно посетить сразу несколько локаций.

Серр-Шевалье, Франция

Этот курорт в Южных Альпах – выбор тех, кто ищет настоящий горный дух без пафоса. Более 250 км трасс, доброжелательная атмосфера, снег, который держится почти всю зиму, и меньше толп, чем в популярных Тинь или Куршевеле.

Особенно хорошо здесь чувствуют себя лыжники среднего уровня – трассы широкие, ухоженные, а виды вокруг долины Серр-Шевалье напоминают старинные открытки.

Альпбах, Австрия

Деревню Альпбах в сердце Тироля часто называют самой красивой в Австрии. Еще в 1950-х здесь приняли закон: все дома должны быть не выше трех этажей и с деревянным фасадом. Благодаря этому курорт сохранил настоящий альпийский шарм.

Здесь 70 км трасс, четыре учебные зоны для детей, удобная транспортная сеть и десятки семейных отелей. Попробуйте традиционный тирольский десерт Prügeltorte и насладитесь вечерами у камина – это место создано для семейного спокойствия.

