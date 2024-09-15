Осенняя Европа: где отдохнуть без толпы туристов

Межсезонье считается самым лучшим периодом для атмосферного путешествия без толпы туристов. Куда поехать и что точно стоит увидеть – рассказываем ниже.

Видео дня

Босния и Герцеговина

Государство располагается на западе Балканского полуострова и имеет выход к Адриатическому морю. Советуем начать путешествие со столицы – Сараево. Древний город славится множеством сувенирных магазинов и традиционными османскими кафе.

Сначала поезжайте на площадь Бащаршия. Здесь находится известный турецкий питейный фонтан Себиль. Также посетите старейшую в регионе мечеть Царскую. Ее построили еще в 1462 году. Кстати, главным католическим храмом считают кафедральный собор Сердца Иисуса. Его можно увидеть на флаге и печати.

Следующая остановка – Мостар. Через населенный пункт протекает река Неретва. Обязательно посетите Старый мост, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если будете искать смотровую площадку, направляйтесь на вершину Хум. Здесь открывается невероятный вид на окраины. Между прочим здесь стоит 33-метровый крест, поэтому сюда часто приходят верующие.

А вот в одном из самых древних поселений Европы – Тузла, рекомендуем съездить в Pannonica Salt Lakes. Это комплекс из трех озер, вдоль которых размещается множество кафе и ресторанов.

Лихтенштейн

Небольшое княжество, граничащее с Австрией и Швейцарией. Кстати, с 1868 года в стране нет армии. Также здесь отсутствует аэропорт и железная дорога. Добраться сюда можно только на автобусе.

Советуем посетить музей искусств в городе Вадуца. Здесь туристы смогут посмотреть произведения современного искусства и коллекцию кельнского галериста Рольфа Рике. В залах здания проводились различные выставки, в частности украинского авангардиста польского происхождения Казимира Малевича.

Также рекомендуем поехать в знаменитый замок Schloss Vaduz. Его построили в XIII веке. За период существования сооружение претерпело многочисленные реконструкции. Обязательно поднимитесь сюда, чтобы увидеть панораму на Альпы.

Сан-Марино

Страна находится на склоне горы Титано и является старейшим суверенным государством в мире. Кстати, ее площадь составляет всего 61 квадратный километр.

Она славится тремя средневековыми башнями: Гуита, Честа и Монталь. Первые две можно увидеть на официальном гербе республики. Впрочем, их можно не только осмотреть, но и зайти внутрь.

Также посетите самый большой жилой район – Борго-Маджоре. Здесь туристы смогут прокатиться на фуникулере. А еще рекомендуем пойти в Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino. Здесь проходят все официальные заседания Генерального Совета. Здесь можно попасть на церемонию смены караула, которая проходит на площади перед резиденцией каждые 30 минут.

Монако

Микрогосударство находится на берегу Лигурийского моря. Обязательно поезжайте в известное казино Монте-Карло. Путешественники могут бесплатно зайти в фойе и посмотреть первый зал с игровыми автоматами.

Кстати, в этом же здании располагается оперный театр. Его построили по заказу принца Карла III. Архитектором стал французский историк искусства Шарль Гарнье. Здесь до сих пор ставят оперы всемирно известных композиторов, в частности Джакомо Пуччини.

Также посетите океанографический музей. Здесь в аквариуме обитает более 4 тысяч рыб. А еще здесь можно осмотреть скелет кита.

Если вы ищете спокойствия и тишины, отправляйтесь в Японский сад в районе Ларвотто. На территории располагается водопад, ручей и альпинарий для медитаций.

Молдова

Восточноевропейское государство с выходом к морю через реку Дунай. Кстати, страна является крупным поставщиком эфирных масел в Европу и Соединенные Штаты Америки.

Советуем начать путешествие из Кишенева – столицы республики. Здесь сходите в Музей национальной истории. В залах здания хранятся артефакты и материалы по истории Бессарабии и молдавской государственности. Раньше в здании размещались мужская гимназия, средняя школа для мальчиков и технический университет.

А еще рекомендуем поехать в Сороческую крепость. Ее построили в XV веке как оборонительное сооружение, чтобы противостоять нападениям татар и турков. И, конечно, посетите карстовую пещеру "Эмил-Раковицит" возле села Кривая. Тоннели подземелья образуют настоящие лабиринты.

Наслаждайтесь осенней атмосферой! Путешествуйте по колоритным городам Европы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где провести бархатный сезон в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!