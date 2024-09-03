Бархатный сезон в Европе: где лучше отдохнуть в этом году

Начинаете скучать по теплым вечерам? Не стоит! Хотя лето и осталось только в воспоминаниях, некоторые локации и дальше готовы принимать туристов. Где жарко даже осенью – читайте ниже.

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Барселона, Испания

Одно из самых популярных туристических направлений страны. В сентябре погода здесь благоприятна для комфортного отдыха. Средняя температура воздуха в это время колеблется от 24°С до 26°С, море теплое - 24°С-25°С выше нуля.

Если путешествуете с малышами, советуем пойти в Сан Себастиан. На пляже есть детская площадка и спортивный центр, а любители водных развлечений здесь смогут заняться дайвингом или серфингом. Тем, кто нуждается в покое, рекомендуем поехать в Llevant – самое отдаленное побережье от центра города. Здесь, как и полагается, есть душевые, переодеваемые и туалеты.

Обязательно посетите Парк Гуэль – комплекс домиков необычных форм. Его построили примерно в 1900-1914 годах. Архитектором стал Антонио Гауди-и-Корнет. Кстати, он также разрабатывал проект уникального храма Святого Семейства, строительство которого продолжается по сей день.

Также предлагаем посетить Национальный музей искусства Каталонии. Здесь хранится обширная коллекция произведений периода раннего Средневековья и начала XX века.

Будва, Черногория

В городе бархатный сезон начинается в сентябре и длится несколько недель. Температура воздуха колеблется от 24°C до 26°C, а вода прогревается до 23°C.

На Jaz Beach преобладает золотой песок и округлая галька. Вход в воду пологий, удобен для семей с детьми. Имейте в виду, сюда лучше приезжать до 11 часов, поскольку потом появляется толпа туристов.

Mogren – частное побережье с удобным спуском в море. Его территория усеяна всевозможными кафе. Также здесь можно арендовать шезлонги и зонты.

Советуем прогуляться по главной набережной, где вечером начинают работать разнообразные рестораны и бары из караоке. Также отсюда открывается красивейший вид на морской залив.

А еще рекомендуем пойти в Галерею современного искусства. Здесь хранятся работы разных деятелей искусств, в том числе выдающегося японского художника Табуччио.

Афины, Греция

Столица страны находится в заливе Эгейского моря. В сентябре температура воздуха колеблется от 27°C до 28°C, в октябре – порядка +23°C.

Если мечтаете о спокойном отдыхе в окружении природы, направляйтесь к Vouliagmeni Beach. Пляж славится чистой водой и термальными источниками. За мелководием поезжайте к побережью Varkiza Beach. А на Alimos предлагают широкий выбор водных видов спорта: виндсерфинг, каякинг и паддлбординг.

Обязательно поднимитесь на вершину Ареопага, откуда можно увидеть живописную панораму Афин. Также пойдите в местный археологический музей под открытым небом. Здесь хранится более 20 000 экспонатов: от старой керамики, изделий из бронзы до драгоценностей. И, конечно, посетите театр Диониса, появившийся на свет еще в V веке до нашей эры. Именно здесь греки ставили произведения известных драматургов Софокла и Эсхила.

Сардиния, Италия

Остров в Средиземном море, расположенный между Сицилией и Корсикой. Он славится скалистыми холмами и плоскогорьем. На юге находится бухта Spiaggia di Porto Giunco, которая характеризуется голубой водой, высокими эвкалиптами и сосновой рощей. В общем, идеальное место для тех, кто убегает от городской суеты.

Побережье Porto Pino – райский уголок Сардинии. Здесь туристы найдут как белоснежные дюны, так и песок розового оттенка. Кстати, здесь можно встретить фламинго. А еще рекомендуем отдохнуть на берегу Cala Goloritzé, который находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь можно заняться дайвингом и снорклингом.

Обязательно посетите средневековый городок Кастельсардо. Здесь стоит замок Дория, построенный еще в 1102 году. С вершины дворца открывается панорамный вид на море. Также отсюда можно увидеть остров Азинара, а при благоприятных погодных условиях даже южный берег Корсики.

Дубровник, Хорватия

Портовый город на Адриатическом побережье Далмации. Средняя температура воздуха в бархатный сезон колеблется от +23°C до +26°C.

Самый красивый пляж курорта – Lapad. Здесь можно арендовать лежаки, зонтики, лодки, водные велосипеды и яхты. Если путешествуете с детьми, отправляйтесь к Sunj Beach. Его береговая линия характеризуется пологим входом в море.

Одно из самых известных мест Дубровника – площадь Лужа. Здесь размещаются Ратуша и большой древний фонтан Онофрио, ставший конечной частью строительства сети водоснабжения. Кстати, отсюда можно пить воду.

А еще здесь размещается церковь Святого Спаса. Главной ее особенностью является сочетание элементов ренессанса и готики. Ее построили как благодарность Богу за незначительный ущерб после землетрясения.

Ценителям естественных локаций рекомендуем поехать на остров Локрум. Он известен красивым ботаническим садом и Мертвым озером.

Собирайте чемоданы и отправляйтесь исследовать новые горизонты. Бархатный сезон ждет!

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