Опубликован рейтинг 'скрытых жемчужин' Европы: 10 городов и стран, которые следует посетить каждому

Иногда, выбирая страну для следующих путешествий по Европе, хочется отдохнуть от толпы туристов, городской суеты и туристических локаций. В большинстве своем такие места обходят путешественники, ведь считают их не столь интересными, как главные тревел-центры.

Однако именно такие "скрытые жемчужины" являются лучшим выбором для людей, которые хотят как можно глубже познакомиться со страной, ее культурой и колоритом. Ну или просто отдохнуть в более или менее спокойной обстановке. Поэтому European Best Destinations опубликовал ежегодный рейтинг европейских "секретных" городов.

1. Ла-Вила-Джойоза, Испания

Этот небольшой городок на берегу Средиземного моря имеет комфортный микроклимат и приятную температуру воздуха в течение года. Ла-Вила-Джойоза особенна своими цветными домиками.

2. Арес-дель-Маэстре, Испания

На полпути от Барселоны до Валенсии расположена еще одна жемчужина – Арес-дель-Маестре. Благодаря тому, что город – на скалистом холме, с него открываются невероятные пейзажи. В частности, посетить здесь можно замок Мола и сторожевую башню.

3. Примоштен, Хорватия

Примоштен расположен всего в получасе езды на автомобиле от аэропорта Шибеник. Город славится своими солнечными пляжными отдыхами, как-от самый длинный пляж в Хормате – Mala Raduča – с кучей баров, ресторанов и разнообразных водных развлечений.

4. Бокоди, Венгрия

Село на воде на озере Бокоди расположено всего в часе езды от Будапешта. Это – спокойное и гостеприимное место, точно стоящее внимания. Однако стоит быть осторожным, ведь многие дома являются частной собственностью.

5. Наантали, Финляндия

Этот город идеален для любителей Муми-троллей, ведь имеет Muumimaailma – тематический парк, созданный по мотивам произведений Туве Янссон.

6. Бер, Фарерские острова

Бер насчитывает всего-навсего 75 жителей, поэтому этот поселок – лучший вариант для полного уединения. Оно имеет уникальные виды на море и поразительный Тиндхёльмур – невероятно величественную скалу.

7. Блаванд, Дания

Блаванд – одно из самых защищенных мест по всей Дании во время Второй мировой войны. Благодаря этому оно имеет бункеры, выходящие на пляжи. Сейчас местные власти попытались ее вписать в современные пейзажи, украсив статуями лошадей.

8. Ульм, Германия

Этот город уникален своими красными крышами и красочными историческими зданиями, как ратуша и часовня Святого Николая, которая датируется XIII веком. В частности, он расположен чуть ли не в начале истока реки Дунай, вытекающей через Украину в Черное море.

9. Алжезур, Португалия

В последнее время разные города Португалии попадают в рейтинги лучших населенных пунктов, и Алжезур на юге страны не является исключением. Муниципалитет является огромной территорией с заповедными зонами и имеет лучшие пляжи для отдыха.

10. Дартло, Грузия

Грузия является одной из самых посещаемых стран Европы, поэтому туристов можно встретить не так часто. Среди зеленых холмов и гор Дартло "скрыты" исторические дома, оборонительные башни кланов и религиозные здания. Благодаря своей историчности город имеет "заземленный" вид и веет спокойствием.

Ранее OBOZ.UA писал, что город Великобритании признали одним из самых лучших для жизни. Он прекрасен для людей любого уровня заработка: что студенту, что предпринимателю.

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