Город в Великобритании признан одним из лучших мест для жизни: чем он особенный

Город Лидс в Западном Йоркшире, Великобритания, назвали одним из лучших для жизни благодаря доступности, комфорту, уровню заработка и развитию культуры. Он прекрасен для людей любого уровня заработка: что студенту, что предпринимателю.

Город-побратим украинского Харькова, хоть и занимает примерно 2/3 площади Киева, но славится пятью университетами, колледжем и профессиональной школой танца, что указывает на безумную молодежную и юношескую жизнь. Статус лучшего города в Англии и одного из лучших в мире Лидсу присудил еженедельник The Sunday Times, сообщает Express.

Как указывает источник, Лидс имеет лучшую оплачиваемую работу за пределами Лондона и является вторым после столицы центром финансовой и юридической деятельности в стране. Ежегодно этот город в середине Англии выбирают около 60 тысяч студентов для дальнейшего обучения и жизни.

Благодаря влиянию молодежи Лидс постоянно развивается. Жизнью бушуют улицы города, на который регулярно открываются новые бары и рестораны. Лидс является одним из немногих, что может похвастаться оперными, балетными и театральными труппами, ведь их наличие вне столицы является редкостью.

Одна из центральных улиц, расположенная рядом с железной дорогой, Бриггейт является очагом шопинга. На ней, в частности, можно найти два торгово-развлекательных центра, где собраны магазины мировых и местных брендов.

Однако, если пройти немного вглубь смежных кварталов, можно попасть на Лидс Киркгейт, один из крупнейших крытых рынков в Европе.

Город может похвастаться своим более или менее комфортным климатом, ведь летом температура редко может достигать более 30°C, а зимой более -10°C. Благодаря комфортным условиям Лидс якобы не расположен в Великобритании, ведь не страдает от знаменитых английских дождей.

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