Одно из последних неизведанных мест: чем интересно для туристов Южное Марокко

Южное Марокко называют одним из менее исследованных туристических направлений страны, хотя именно там можно увидеть пустыни, Атласские горы, древние оазисы, берберские поселения и караванные маршруты. На фоне популярных Марракеша, Касабланки, Феса, Танжера и Агадира именно юг привлекает путешественников, которые хотят выйти за пределы привычных туристических локаций.

Эта часть страны интересна сочетанием истории, культуры амазигов, пустынного быта и новых форматов путешествий. Южное Марокко все чаще воспринимают как территорию для более глубокого и неторопливого знакомства со страной, информирует Travel and Leisure.

Одна из причин интереса к Южному Марокко – его ландшафтное разнообразие. За одно путешествие здесь можно увидеть пустынные просторы Агафая, горные дороги Атласа, долины, оазисы и более отдаленные районы на пути к Сахаре. Эта смена природных зон делает маршрут полноценным путешествием сквозь разные миры.

Особую атмосферу создает пустынное пространство. Агафай, например, поражает суровым каменистым рельефом, сухими оврагами, холмами и ощущением удаленности от цивилизации. Южнее открываются еще более глубокие и уединенные территории.

Не менее важная черта региона – его культурная глубина. Южное Марокко тесно связано с историей амазигов – коренного населения страны, которое сохранило собственный язык, традиции, быт и чувство преемственности. В горных деревнях, семейных домах, местной кухне и повседневном укладе эта культура ощущается как живая часть современной жизни.

Еще один весомый элемент – исторические оазисы и старые торговые пути. Когда-то именно через эти земли проходили караванные маршруты, соединявшие Марракеш с Тимбукту и другими важными центрами. Оазисы вроде Скуры хранят память об этой эпохе и до сих пор напоминают, насколько решающим в пустынном крае было умение жить у воды, беречь ее и строить вокруг нее целый мир.

Южное Марокко интересно и своей архитектурой. Здесь можно увидеть старые касбы, глинобитные укрепленные деревни и поселения, которые буквально срастаются с ландшафтом. Одним из самых известных примеров является Айт-Бен-Хадду.

Для туристов этот регион интересен еще и тем, что здесь аутентика все чаще сочетается с новым форматом путешествий. Это гостевые дома, пустынные лагеря, восстановленные касбы, локальные сады, небольшие маршруты с акцентом на культуру места.

Большую роль играет и марокканское гостеприимство. В южных регионах оно особенно заметно, так как сочетается с более спокойным темпом жизни, меньшим количеством туристической суеты.

