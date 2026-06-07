На Оболони в Киеве пьяная водительница на скорости вылетела с дороги на детскую площадку. Видео

На Оболони в Киеве утром в воскресенье, 7 июня, произошло серьезное ДТП. Легковое авто на большой скорости вылетело с дороги на тротуар, авария случилась рядом с остановкой общественного транспорта и детской площадкой: без жертв обошлось чудом.

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Об этом сообщают местные паблики. Они также утверждают, что виновницей ДТП стала женщина, которая якобы находилась в нетрезвом состоянии.

На Оболони произошло серьезное ДТП

В воскресенье в Telegram-канале "Жизнь ОБОЛОНЬ Киев" появилось сообщение о том, что на пересечении проспекта Ивасюка и улицы Левка Лукьяненко Mercedes, двигавшийся с большой скоростью, вылетел с дороги на тротуар прямо к остановке общественного транспорта и детской площадке.

Впоследствии в паблике уточнили, что за рулем авто была женщина 1984 года рождения, она, по данным канала, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"На видео последствия ДТП с женщиной в состоянии алкогольного опьянения, которая из-за алкоголя и превышения скорости не справилась с управлением, начала переворачиваться на кольце проспекта Ивасюка и вылетела на тротуар к детской площадке.Предварительно ДТП произошло в 8:23 на проспекте Ивасюка с вылетом болида к детской площадке на улице Левка Лукьяненко, 33/35. Только чудом нет жертв среди людей и детей, учитывая большой пешеходный трафик на этом участке", – указано в сообщении.

Водитель, пишет канал, серьезно травмировалась, ее госпитализировали в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня смертельное ДТП произошло в Соломенском районе Киева.

На Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских – 23-летний Дмитрий Бондарчук и и 21-летний лейтенант Денис Будченко. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

Виновника аварии полицейские задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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