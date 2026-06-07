Нам уже давно стало вполне понятно, что путину не украинские земли нужны, какими бы они ни были ценными и не за эти земли он готов положить миллионы российских солдат - путин смертельно боится что свободная, богатая и процветающая Украина станет ярким, но чрезвычайно опасным примером для России, который и уничтожит его режим.

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Чого путін найбільше боявся в Україні - європейської демократії.

Для авторитарних лідерів, таких як путін, є нестерпний успіх демократичних інституцій, на кшталт Європейського Союзу.З історії відомо, що диктатури завжди робили все можливе, щоб дискредитувати будь-яке сусіднє суспільство, з яким їхні піддані могли б порівнюватися. Перш ніж розпочати війну, нацистська Німеччина витрачала час на засудження слабкостей європейських та американських демократій та висміювання їхніх лідерів. Радянський Союз робив те саме протягом 70 років, описуючи до карикатури расизм, нерівність, злидні та корупцію, які панували і досі панують в американському суспільстві.Те, що відбувається в Москві протягом 26 років правління путіна — і війна, яку розпочала путінська Росія проти України — також є натхненим тією ж причиною. Звичайно, у путіна є параноїдальні бажання відновити російську імперію, а тому він усе робить щоб не дозволити колишнім республікам Радянського Союзу вийти з-під контролю Москви.

Тож для путіна життєво нестерпно, щоб Європейський Союз досяг успіху. Він, буде головною мішенню для путіна, який розглядає його як абсолютну політичну контрмодель, якій не можна дозволити процвітати.

Після вступу України до Європейського Союзу (ЄС) життя громадян України кардинально зміниться завдяки набуттю офіційного статусу громадян ЄС, що відкриє доступ до чотирьох фундаментальних свобод об'єднання:

вільного переміщення товарів, послуг, капіталу та людей.

Давайте більш предметно розглянемо ключові сфери життя та конкретні зміни, які стосуватимуться кожного українця.

Громадяни України зможуть офіційно працювати в будь-якій країні ЄС на рівних правах з місцевими жителями, без необхідності оформлювати робочі візи чи спеціальні дозволи. Відкрити компанію чи стати самозайнятою особою (аналог ФОП) у Парижі, Берліні чи Варшаві стане так само просто, як і всередині України. Запуститься автоматичний або значно спрощений механізм взаємного визнання українських дипломів про вищу освіту та професійних кваліфікацій на загальноєвропейському ринку. Українці отримають право постійно жити, орендувати чи купувати нерухомість у будь-якій державі-члені ЄС без бюрократичних міграційних процедур та отримають повноцінний статус замість "тимчасового захисту". Мільйонам українців, які виїхали через війну та перебувають під програмами тимчасового захисту (актуальними до березня 2027 року), більше не доведеться оформлювати ВНЖ, національні візи чи залежати від продовження пільгових статусів. Вони автоматично стануть повноправними резидентами єдиного європейського простору.

За межами ЄС громадяни України зможуть звертатися за допомогою до дипломатичних представництв будь-якої країни Євросоюзу, якщо українського посольства немає в даній державі. Поступова синхронізація законодавства призведе до підтягування мінімальних зарплат, пенсій та соціальних виплат до базових європейських стандартів. Українські працівники будуть повністю захищені жорстким європейським трудовим правом (регулювання робочого годинника, обов'язкові відпустки, захист від необґрунтованого звільнення). З'явиться можливість підсумувати трудовий стаж, зароблений в Україні та інших країнах ЄС, для подальшого нарахування пенсії. Українські студенти матимуть право навчатися у європейських вишах на тих же фінансових умовах, що й громадяни цих країн (у багатьох державах це означає безкоштовну освіту чи мінімальні семестрові збори).

Подорожуючи Європою, українці зможуть використовувати Європейську картку медичного страхування (EHIC) для отримання невідкладної допомоги. Побут, ціни та захист прав споживачів нічим не будуть відрізнятися для українців від громадян ЄС.

Скасування роумінгу. Україна остаточно стане частиною зони Roam Like at Home, що дозволить користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за домашніми тарифами у будь-якій точці ЄС. На український ринок почнуть розповсюджуватись суворі стандарти безпеки ЄС (контроль якості продуктів харчування, екологічні норми, заборона на небезпечні хімікати). Набудуть чинності жорсткі правила компенсацій (наприклад, при затримці авіарейсів) та гарантоване повернення товарів.

Вступ до ЄС кардинально змінить якість життя українців, забезпечивши вищі соціальні та правові стандарти. На відміну від Росії, чия економіка стагнує та фокусується на мілітаризації, Україна отримає доступ до єдиного ринку без кордонів, європейських фондів відбудови та інвестицій. Це забезпечить швидкий ріст ВВП. Україна запроваджує інституційні реформи, захист прав людини та судову незалежність. У Росії система характеризується посиленням авторитарного контролю та відтоком капіталу, та масштабним відтоком кваліфікованих кадрів. Давайте спробуємо зробити деякі порівняння як сильно змінитися рівень життя громадян України після вступу до ЄС порівняно з Росією. Вступ України до ЄС спричинить радикальне зростання рівня життя, яке у довгостроковій перспективі (на горизонті 10–20 років) сформує колосальний розрив з Росією на користь українських громадян.

Згідно з економічним моделюванням, інтеграція в єдиний ринок ЄС здатна дати потужний імпульс: в оптимістичному сценарії ВВП України може зрости на 26% вже в перші роки після вступу. Після подолання етапу повоєнного відновлення, інституційні механізми ЄС запустять процес вирівнювання доходів.

Досвід країн Центральної Європи (Польща, країни Балтії) показує, що за 20 років членства їх ВВП на душу населення піднявся з 52% до 80% від середньоєвропейського рівня. Доступ до Структурних фондів ЄС та програм перепідготовки дозволить мінімізувати безробіття (яскравий приклад — Польща, де рівень безробіття впав з 18,6% до 2,7% після вступу до ЄС). Інфраструктура та соціальні стандарти доріг, оновлення ЖКГ, шкіл та лікарень. Якість медицини та освіти та соціальна сфера буде реформована під жорсткі стандарти ЄС, включаючи прозоре медичне страхування та визнання дипломів по всій Європі. Безпека бізнесу, реальний судовий захист та жорстке придушення корупції, що є базовою вимогою Брюсселя.

Після вступу до ЄС правова система України має зазнати фундаментальну трансформацію для імплементації законодавства Європейського Союзу, відомого як acquis communautaire.

Головна мета — адаптувати всі сфери права (від захисту споживачів до митних та податкових правил) до єдиних європейських стандартів. Чинна Конституція України не передбачає автоматичної дії європейських норм. Для вступу до ЄС Основний Закон має бути суттєво поновлений. Норми права ЄС стануть частиною правової системи України та будуть мати пріоритет у разі колізій із внутрішніми законами. Україна має визнати рішення Суду ЄС.

Адаптація законодавства охоплює десятки тисяч нормативних актів, об'єднаних у переговорних розділах. Процес вимагатиме жорсткої гармонізації у сферах, які наближають Україну до стандартів єдиного ринку.

Посилення боротьби з корупцією, реформування судової системи та забезпечення захисту прав людини. Європейська інтеграція вплине на адміністративно-правову структуру управління державою. Деякі акти права ЄС діятимуть в Україні автоматично.

Хочеться особливо виділити, як правосуддя, прокуратура та адвокатура ("малий трикутник" юстиції) зазнають кардинальних трансформацій, оскільки сфера верховенства права підпадає під суворий контроль Брюсселя (переговорний Розділ 23 "Судова влада та основоположні права"). Замість суто формальних змін відбудеться перехід до оцінки реальної доброчесності та інституційної спроможності органів.

Судова реформа є головним індикатором готовності України до інтеграції, тому зміни будуть найглибшими - Пріоритет європейського права, Деполітизація відбору суддів, Впроваджуються нові стандарти етики.

Повна діджиталізація судів та усунення штучних процесуальних затримок (особливо у справах про топкорупцію), що забезпечить розгляд справ за лічені місяці, а не роками.

Щодо реформування прокуратури. ЄС вимагає відійти від радянської моделі та побудувати повністю незалежний інструмент публічного обвинувачення. Посада Генпрокурора перестане бути політичною. ЄС наполягає на прозорому конкурсі за аналогією до відбору суддів чи керівників НАБУ/САП, щоб унеможливити призначення "ручних" кандидатів Парламентом чи Офісом Президента.

Адвокатура. Зміни в адвокатурі будуть фокусуватися на забезпеченні її реальної незалежності від держави, саморегуляції та інтеграції в європейську юридичну спільноту. Реформа адвокатського самоуправління. Процедури внутрішніх органів адвокатури (притягнення до дисциплінарної відповідальності, складання іспитів) мають стати абсолютно прозорими, щоб виключити корупційні ризики чи переслідування "незручних адвокатів".

Це лише окремі фрагменти величезної роботи, яку нам необхідно пройти у трансформації правової системи до стандартів ЄС. Тут обовʼязково треба усвідомити, що ця трансформація необхідна не для формального зближення нашої правової системи до ЄС, а для того щоб права людини і громадянина були максимально захищені і щоб рівень їх захищеності був не менший ніж встановлюють стандарти ЄС.

Щодо конституційної юрисдикції. Конституційна юстиція в Європі спирається на дві головні моделі, залежно від країни. Європейська (австрійська) модель: Створення окремого спеціалізованого органу, який розглядає справи виключно щодо конституційності законів. Такі суди діють, наприклад, у Конституційному Суді Республіки Австрія, а також у Німеччині, Італії, Польщі та Іспанії.

Американська (дифузна) модель: Окремого конституційного суду немає, а право перевіряти закони на відповідність конституції мають усі суди загальної юрисдикції, включаючи Верховний Суд. Це характерно для Швеції та Нідерландів.

Важливо не плутати національні конституційні суди з двома іншими європейськими інстанціями: Судом Європейського Союзу, розташований у Люксембурзі, він вирішує суперечки між країнами-членами та тлумачить виключно право ЄС.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ): Базується у Страсбурзі, розглядає скарги щодо порушень прав людини.

В будь якому разі, правосуддя повинно грунтуватися на довірі.

Довіра суспільства є ключовим та основоположним атрибутом правосуддя, оскільки без неї судові рішення втрачають свою легітимність, а сама судова система не може ефективно виконувати функцію арбітра.

Корупційні скандали останніх років, зокрема масштабні розслідування навколо керівництва та суддів Верховного Суду України, нанесли критичного удару по громадській довірі до цієї інституції.

Судова влада відрізняється від інших гілок (законодавчої чи виконавчої) тим, що вона не має власної армії чи бюджетних важелів для примусового виконання своїх рішень. Її єдина реальна сила — це громадський авторитет та повага до закону, що є джерелом легітимності.

Громадяни підкоряються рішенням суду лише тоді, коли вірять у його неупередженість, справедливість та чесність.

Така довіра до Верховного суду в Україні істотно підірвана.

В умовах європейської демократії не можна навіть допустити можливості такої корупції у найвищому судовому органі.

Чому путін всіма силами перешкоджає вступу України в ЄС. Він протидіє вступу України до ЄС, оскільки вбачає в цьому остаточний крах своїх імперських амбіцій, незворотній вихід України зі сфери впливу Москви та загрозу формування потужного військово-політичного блоку на своїх кордонах. Хоча раніше російське керівництво декларувало байдужість до економічної інтеграції України з Європою, реальні дії та заяви політиків свідчать про глибокий геополітичний страх перед євроінтеграцією.

Членство в ЄС інституційно та юридично закріплює інтеграцію України в західний світ, роблячи її повернення в "російську сферу впливу" нереальним.

Добре відомо, що Україна розглядалася Москвою як ключовий елемент Митного союзу та Євразійського економічного союзу. Її вихід повністю знецінив ці об'єднання. Впровадження європейських митних правил та технічних стандартів в Україні руйнує традиційні економічні зв'язки та корупційні схеми, через які РФ протягом років впливала на українську політику. Членство в ЄС надає країні безпекові гарантії та залучає її до спільної європейської політики безпеки та оборони, що суттєво обмежує можливості подальшої агресії Кремля проти України, як члена ЄС.

Повноправне членство в ЄС вигідне українцям, оскільки воно фундаментально підвищує рівень життя, гарантує захист прав громадян та відкриває безпрецедентні економічні можливості. Європейська інтеграція України, яка закріплена в Конституції України, несе прямі вигоди для кожного громадянина у всіх ключових сферах життя.

Київська Русь була інтегральною частиною середньовічної Європи. Ярослав Мудрий поріднився з королівськими династіями Франції, Норвегії, Швеції та Угорщини. "Руська Правда" мала спільні правові принципи з європейськими законами того часу. Хрещення Русі у 988 році остаточно закріпило країну у європейському культурному просторі.

Україна — головна законна спадкоємиця могутньої держави Київська Русь.

Вступ до Європейського Союзу (ЄС) справді є логічним відновленням нашого природного європейського шляху, який був перерваний століттями імперського гноблення Росією.