Украинцам грозят штрафы до 68 тыс. грн "за шашлыки": кого могут наказать
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Отдых на природе, пикники и жарка мяса на огне являются неотъемлемыми атрибутами летнего отдыха. Но разжигание костра в неподходящих местах в Украине запрещено – нарушителей может ждать до 68 тыс. грн штраф, а в некоторых случаях – даже лишение свободы.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета". Административная или уголовная ответственность зависит от тяжести последствий нарушения.
Где нельзя жарить шашлыки
- В лесах во время пожароопасного периода (вне специально отведенных мест).
- На территории природно-заповедного фонда.
- Во дворах, парках и скверах, если там не обустроены специальные площадки для этого.
- Ближе чем за 30 метров к любым зданиям и сооружениям.
Наказание для нарушителей
Игнорирование правил безопасности наказывается финансово, а в случае тяжелых последствий — реальным сроком заключения. В частности административное наказание наступает в таких случаях:
- за нарушение правил пожарной безопасности в лесу – штраф от 1 530 до 4 590 гривен;
- за разведение кострищ в неотведенных местах в пределах населенных пунктов – от 340 до 1 360 гривен.
Если неосторожное обращение с огнем приведет к лесному пожару, который повлечет значительный имущественный ущерб или нанесет вред здоровью людей, правонарушителю грозит уголовная ответственность. В частности, украинцев могут ждать:
- штраф от 17 000 до 68 340 гривен;
- исправительные работы на срок до двух лет;
- ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Как отдыхать на природе без нарушений: советы специалистов
Чтобы летний пикник оставался безопасным и законным, следует придерживаться простых рекомендаций:
- разжигайте огонь только в специально оборудованных местах – на бетонированных площадках или в мангалах и не делайте этого непосредственно на земле или в сухой траве;
- возле огня обязательно должны быть вода, песок или огнетушитель;
- никогда не оставляйте костер без присмотра, а после завершения отдыха обязательно полностью потушите огонь.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют повысить штрафы за нарушения в сфере водопользования, в частности за самовольное пользование водными ресурсами, с 85-136 грн до 3 400-5 100 грн. В частности, ответственность усилят за загрязнение вод, нарушение водоохранного режима, разрушение русел рек и представление недостоверных данных по учету воды.
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