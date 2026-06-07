У Путина признали оскорбление из-за публичного письма Зеленского: что сказал Песков

Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину. По его словам, "такие вещи не должны быть публичными".

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Об этом он сообщил в комментарии пропагандистским росСМИ. По его словам, если Зеленский хотел передать письмо главе Кремля, он мог "просто это сделать", а не "объявлять об этом".

"Мы, бюрократы, все делаем в установленном порядке. Если Зеленский хотел передать письмо Путину, он мог просто это сделать, а не объявлять об этом. Если хочешь передать письмо – передай. Если используешь мегафон – не называй это письмом", – сказал Песков.

Кроме того, Песков процитировал слова кремлевского лидера на Петербургском международном экономическом форуме, где тот упомянул, что якобы, попытки украинского президента"изображать все время "Рэмбо: Первая кровь" не всегда уместны".

"Зеленский не напоминает Рэмбо, он хочет, но не напоминает", – сказал чиновник.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Киев ездил "достаточно крупный" российский бизнесмен, которого "многие знают", но в то же время, имени предпринимателя чиновник не назвал.

Что предшествовало

Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий лишь углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Впрочем, Путин назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и что сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

Как сообщал OBOZ.UA, открытое письмо с призывом прекратить войну в первую очередь было адресовано Владимиру Путину. Впрочем, послание имело более широкий смысл: его должны услышать представители элиты, чиновники страны-агрессора и западные правительства.

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