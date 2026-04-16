Почти 300 га лабиринтов: назван колоритный город, где нет автомобилей

Средневековая медина Феса – это, пожалуй, один из самых запутанных и впечатляющих исторических центров в мире. ЮНЕСКО не зря внесла ее в список Всемирного наследия: этот район, основанный еще в восьмом веке, считается едва ли не самым большим и лучше всего сохранившимся средневековым городом на планете.

Видео дня

Представьте себе 280 гектаров старой застройки (ее называют Фес-эль-Бали), где вообще нет автомобилей. Как пишет Travel and Tour World, это самая большая безавтомобильная зона в мире. Она объединяет в себе более 9 000 узких улочек, которые за тысячу лет сплелись в такой гигантский лабиринт, что прогулка по нему может стать как самым большим приключением, так и настоящим испытанием.

Министерство туризма Марокко рассказывает, что вскоре после основания в VIII-IX веках Фес стал мощным духовным и интеллектуальным центром исламского мира. Сегодня его медина – это не прилизанный музей, а живой город, где торговля и ремесла кипят так же, как и столетия назад. Вы почувствуете приближение к старой части города каждой клеточкой тела: еще на подходах к рынкам вас накроет гул работы медников, возгласы торговцев и ароматы специй, кожи и уличной еды. Это настоящий базар под открытым небом, где жизнь бьет ключом.

Планировка здешней медины – это идеальный образец доиндустриального дизайна, созданного исключительно для пешеходов и вьючных животных. Машинам сюда нельзя. Все товары в центре Феса перевозят на ослах или ручных тележках через настолько узкие проходы, в которые может поместиться только одна пара человеческих плеч. Улочки закручиваются так непредсказуемо, что навигаторы в телефоне часто просто "сходят с ума" среди толстых каменных стен. Если вы здесь впервые, заблудиться для вас – дело нескольких минут, а найти дорогу назад самостоятельно будет почти невозможно.

Торговля в медине Феса сосредоточена на рынках (суках), где все разделено по ремеслам. На одних улицах сияют медные лампы, на других – развешаны ткани, расставлена этническая керамика или изделия из дерева. В центре активность такая плотная, что торговцы, местные жители и туристы едва разминаются с ослами. Туристам официально советуют брать на прогулку лицензированных гидов и ходить за ними след в след, чтобы не потеряться в толпе. Если же вы все-таки отбились от группы, лучший совет – стоять на месте: гид точно знает маршрут и вернется за вами.

Если же вас почти соблазнили заказать групповой тур по городу, подумайте еще раз. Такие прогулки в целом довольно безопасны, но часто слишком быстрые: не успеешь ни с мастером поговорить, ни товар рассмотреть. Поэтому официальные источники советуют брать частного гида. С ним можно дольше задержаться возле интересной лавки, еще и научиться правильно торговаться. Порой сэкономленные таким образом деньги полностью окупают услуги самого гида. Но будьте вежливы, ведь переговоры, проведенные без уважения, могут закончиться тем, что вы переплатите втрое.

Если же вы решились на самостоятельную прогулку, обязательно в начале зафиксируйте себе какой-то четкий ориентир на местности, чтобы знать, куда возвращаться, если потеряетесь. Один из важнейших объектов здесь – университет Аль-Каравийин. Основанный в 857 году, он официально признан старейшим действующим университетом в мире. Другая известная точка – дубильни Шуара, где кожу красят в огромных каменных чанах по средневековым методам. Вы узнаете это место по специфическому резкому запаху еще до того, как увидите геометрические узоры этих чанов. Такие большие памятники помогают держаться курса, когда углубляешься в лабиринт.

ЮНЕСКО взяла марокканский Фес под защиту в 1981 году как уникальный образец исламского градостроительства. Местные власти постоянно что-то реставрируют в городе – фонтаны, медресе, городские ворота. При этом пытаются сохранить аутентичность, одновременно сделав жизнь жителей более удобной. Отсутствие машин здесь очень помогает: нет выхлопных газов и лишней вибрации, которая бы разрушала древние фундаменты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 10 мест мира были признаны самыми безопасными.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.