Путин не видит смысла в проведении встречи с президентом Зеленскии и назвал его письмо насчёт прекращения войны содержащим "элементы хамства".

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Прочитавши про це, я, елементарно, одразу згадав славнозвісне: "папаша Крик, старий біндюжник, який вважався проміж біндюжниками грубіяном" - Ісаак Бабель, "Король" ("Одеські оповідання").

Це Путін каже про хамство!!! Так ще й дочекаємось, що про чиєсь хамство розповість Медведєв…

(До речі, 5 червня в Тбілісі грузинські фанати під час футбольного матчу з Бахрейном масово скандували всесвітньо відому кричалку харківського, чим пишаюсь, походження "Путін – хуйло", показавши своє ставлення до фашиста, який не полюбляє хамства.)