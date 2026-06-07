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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Исаак Путин, или Крик души о Зеленском

Исаак Путин, или Крик души о Зеленском
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Путин не видит смысла в проведении встречи с президентом Зеленскии и назвал его письмо насчёт прекращения войны содержащим "элементы хамства".

Далее текст на языке оригинала

Прочитавши про це, я, елементарно, одразу згадав славнозвісне: "папаша Крик, старий біндюжник, який вважався проміж біндюжниками грубіяном" - Ісаак Бабель, "Король" ("Одеські оповідання").

Це Путін каже про хамство!!! Так ще й дочекаємось, що про чиєсь хамство розповість Медведєв…

(До речі, 5 червня в Тбілісі грузинські фанати під час футбольного матчу з Бахрейном масово скандували всесвітньо відому кричалку харківського, чим пишаюсь, походження "Путін – хуйло", показавши своє ставлення до фашиста, який не полюбляє хамства.)

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