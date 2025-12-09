Названо самое популярное зимнее направление в Европе: эксперты удивлены

Испанию обожают туристы – теплый климат, чистый океан, золотые пляжи, вкусная кухня и насыщенная событиями история манят любителей комфортного отдыха. Но в последнее время их здесь стало так много, что даже местным почти не осталось жизненного пространства. Шумно здесь даже зимой.

Именно поэтому эксперты по туризму издания Travel off Path задались вопросом, а где в Испании можно отдохнуть в зимние месяцы более уединенно? Неожиданный ответ нашелся на чрезвычайно популярном острове Майорка. Его столица, город Пальма-де-Майорка, оказался именно тем уютным уголком, куда стоит приехать в зимний сезон.

Остров привлекает туристов именно своим побережьем. Здешние пляжи и расположенные на них отели славятся на весь мир. Однако административный центр острова дарит своим гостям множество типично городских радостей.

Вкусная еда и вино, невероятные пейзажи и яркая архитектура характеризуют город. Главной его жемчужиной является Пальмский собор, который еще называют Ла Сеу. Он поражает своим величием.

В целом старая часть города является прекрасным объектом для исследования. Здесь вы найдете лабиринт мощеных улиц, которые окружают уютные мавританские дворы и просторные площади, заманивающие туристов в кафе с домашней едой.

И обратите внимание на еще одно архитектурное чудо вдали – замок Бельвер. Это одно из самых известных сооружений Испании возвышается над заливом Пальма и черепичными крышами города. Пальма несомненно является одним из самых больших сюрпризов страны и предлагает множество исторических достопримечательностей, которые остаются незамеченными в тени ее райского побережья.

Зимой на Майорке не так тепло, как на Канарских островах. Тем не менее Пальма – это прекрасное место, чтобы наслаждаться мягким средиземноморским климатом. Кроме того, зимой остров предлагает существенно ниже цены для туристов. Это место с магнетической культурой, роскошной природой и интересной архитектурой, где вы точно отдохнете душой и телом.

