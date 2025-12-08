Забудьте о Рио: 5 малоизвестных городов Бразилии, которые стоит посетить

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу — замечательные, но предсказуемые. А вот настоящая магия страны скрывается в маленьких городках и селах, куда не долетают чартеры и не доходят громкие вечеринки. Здесь до сих пор слышно, как поют волны, как смеются рыбаки и как шелестит лес.

Здесь время течет медленнее, кайпиринья дешевле, а улыбки искреннее. В "Travel+Leisure" посоветовали шесть мест, которые местные называют "нашей Бразилией" и очень не хотят, чтобы о них узнали все.

Убатуба

На северном побережье штата Сан-Паулу раскинулся городок с более чем сотней пляжей — от диких серферских до тихих бухт, куда можно добраться только пешком. Убатуба лежит в самом сердце заповедного Атлантического леса — одного из самых богатых на биоразнообразие мест планеты.

Здесь до сих пор живут общины кайсара, которые готовят свежую мокеку и учат танцевать форро под фонариками на песке. Ночью засыпаешь под шум волн, а просыпаешься от крика обезьян. Идеально для тех, кто хочет настоящего тропического покоя без толпы.

Сан-Мигель-дус-Милагро

Два часа от Масейо — и вы в месте, которое местные называют "Карибами Бразилии". Бирюзовая вода, кокосовые пальмы и ни одного многоэтажного отеля. Во время отлива образуются природные бассейны с теплой водой, идеальные для снорклинга. На традиционных плотах-жангадах можно плыть к рифам и кормить рыбок прямо из рук.

В декабре здесь проходит легендарная новогодняя вечеринка Reveillon dos Milagres — одна из самых горячих во всей Бразилии.

Остров Бойпеба

До Бойпебы нет асфальта — только песок, тракторы и лодки. Остров в штате Баия считается одним из самых красивых в стране, но туристов здесь почти нет. Пляжи настолько чистые, что их используют для съемок рекламы "Баунти".

Местные жители передвигаются пешком или на тракторах, едят рис с морепродуктами и улыбаются так, будто знают секрет счастья. Во время отлива можно пройти весь остров вдоль берега, не встретив ни одной души.

Атинс

Бывшее рыбацкое поселение на границе самых известных белых дюн мира до сих пор живет без банкоматов и нормальных дорог. Сюда приезжают кайтсерферы, любители сэндбординга и те, кто хочет увидеть лагуны с пресной водой посреди пустыни. Ветер здесь никогда не утихает, поэтому улицы постоянно меняют форму.

Жизнь течет между морепродуктами, асаи и закатами на пустом пляже. Если ищете место, где можно выключить телефон и просто быть — это оно.

Гаропаба

В 90 минутах от Флорианополиса скрывается городок, который открыли серферы еще в 80-х. Здесь идеальные волны, песчаные дюны для катания на доске и маленькая коммуна Сириу, где музыканты и рыбаки живут в одном ритме. С июля по ноябрь прямо с пляжа можно наблюдать за южными китами — они подплывают так близко, что слышно их дыхание. По вечерам все собираются в киосках, играют на гитаре и забывают, какой сегодня день недели.

