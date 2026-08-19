Наполненный древними руинами: хорватский город становится популярным среди туристов

Задар все увереннее превращается в одно из самых интересных туристических направлений Хорватии. Город на побережье Адриатики может похвастаться древнеримскими руинами, средневековыми храмами и живописным Старым городом, расположенным на компактном полуострове.

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В то же время сюда приезжает меньше туристов, чем в знаменитые Дубровник и Сплит, а отдых может обойтись дешевле. Неудивительно, что популярность Задара растет, а его аэропорт демонстрирует заметный рост пассажиропотока, отмечает издание Travel Off Path.

Задар имеет все шансы стать следующим крупным туристическим хитом Хорватии. Аэропорт города за первую половину 2026 года обслужил около 595 тысяч пассажиров, а по окончании летнего сезона этот показатель может превысить 700 тысяч.

Древний центр на берегу Адриатики

Главная особенность Задара – его исторический центр, расположенный на полуострове. Здесь на небольшой территории соседствуют достопримечательности разных эпох: античные руины, средневековые церкви, узкие мощеные улочки и здания, напоминающие о венецианском периоде.

Прогулку по городу можно начать у Площади пяти колодцев, а оттуда отправиться к древнеримскому Форуму и церкви Святого Доната. После осмотра достопримечательностей стоит оставить время для отдыха в одном из кафе у воды – Задар хорошо подходит не только для насыщенных экскурсий, но и для неспешного знакомства с городом.

Место для самого красивого заката

Одна из самых известных достопримечательностей Задара расположена прямо у моря. Морской орган состоит из широкой каменной лестницы, под которой скрыта система труб, создающих необычную музыку под воздействием волн.

Именно здесь туристы собираются вечером, чтобы послушать звуки моря и понаблюдать за закатом. Город нередко связывают с известным высказыванием Альфреда Хичкока о самом красивом закате в мире, поэтому вечерняя прогулка вдоль набережной стала одним из главных ритуалов для гостей Задара.

Меньше туристов, чем в Дубровнике

Дубровник и Сплит остаются главными туристическими магнитами Хорватии, однако именно это может стать их недостатком для путешественников, которые не любят толп. В разгар лета на самых популярных улицах и возле достопримечательностей бывает особенно многолюдно.

Задар предлагает похожую атмосферу Адриатического побережья, но без такого масштаба туристического ажиотажа. По сравнению с самыми известными хорватскими курортами здесь чувствуется больше пространства и спокойствия.

Отдых на пляжах и островах

Задар стоит рассматривать не только как город для экскурсий. Он расположен в удобном месте для поездок на острова Северной Далмации, поэтому отсюда легко организовать однодневные путешествия.

Среди интересных направлений – Дуги-Оток с живописными бухтами и скалистыми берегами, зеленый и спокойный Углян, а также архипелаг Корнаты, известный прозрачной водой и почти дикой природой. Недалеко от города есть и пляжи, где можно провести целый день у Адриатического моря.

Еще одним поводом посетить окрестности Задара является небольшой город Нин. Его исторический центр расположен на укрепленном островке посреди лагуны, а узкие мощеные улочки сохраняют атмосферу средневековья.

Одна из самых известных достопримечательностей Нин – церковь Святого Креста, история которой уходит корнями в IX век. Неподалеку расположен пляж Королевы с длинной полосой золотистого песка и очень мелкой водой, что делает его удобным местом для спокойного отдыха.

Сколько стоит отдых в Задаре

Еще одно преимущество Задара – цены, которые пока не достигли уровня самых популярных хорватских курортов. Средняя стоимость гостиничного номера составляет около 160 долларов (7200 грн) за ночь, а проживание в четырехзвездочном отеле может обойтись примерно в 150 долларов (6720 грн).

Обед или ужин в ресторане среднего уровня обойдется примерно в 40 долларов на человека (1800 грн), тогда как простое блюдо в недорогом заведении стоит около 15 долларов (675 грн). Кофе стоит примерно 2-3 доллара (до 135 грн), за бокал местного вина попросят 5 долларов (225 грн), а короткая поездка на такси обойдется примерно в 15 долларов (675 грн).

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