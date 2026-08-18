Путешественник объехал всю Европу и назвал 4 лучшие страны для путешествий осенью

Осень в Европе – прекрасное время для тех, кто хочет увидеть горы, озера и старинные города без летней жары. Туристов становится меньше, а прохладная погода особенно хорошо подходит для прогулок и походов.

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Автор из туристического издания Travel Off Path, который за более чем восемь лет самостоятельных путешествий посетил свыше 40 европейских стран и долгое время жил в Париже, назвал четыре направления, куда особенно рекомендует отправиться осенью. В его список вошли Шотландия, Италия, Словения и Испания.

Шотландия

Одним из лучших осенних направлений путешественник считает Шотландское нагорье. Именно сюда он возвращается снова и снова ради дикой природы, туманных озер, горных долин и древних замков.

Особенно впечатляет осенью долина Глен-Ко. Высокие горы, водопады, спокойные водоемы и леса, окрашивающиеся в оранжевые и медные тона, создают характерный для шотландской осени пейзаж.

Еще одно место, которое советует посетить автор, – национальный парк Кернгормс. Осенью берёзы здесь становятся золотыми, а сосновые леса на фоне гор приобретают особенно насыщенные цвета. Стоит увидеть и озеро Лох-Морлих.

Среди личных фаворитов путешественника – остров Скай с суровыми пейзажами, зелеными холмами, небольшими портовыми городками и знаменитыми природными бассейнами Fairy Pools.

Для городского путешествия осенью подойдут Эдинбург, Глазго, Инвернесс и Стерлинг. А любителям природы автор советует также Лох-Ломонд и Глен-Аффрик.

Италия

Тем, кто ассоциирует Италию прежде всего с морским побережьем и солнечными южными городами, "Путешественник" предлагает осенью отправиться в совершенно другой регион – в Доломитовые Альпы.

Север Италии значительно отличается от Рима, Неаполя или Сицилии. Здесь можно увидеть заснеженные горные вершины, деревянные шале, небольшие барочные церкви и альпийские озера с насыщенной зеленовато-голубой водой.

Одним из лучших мест для неспешного осеннего путешествия названа долина Валь-ди-Фунес с лугами, деревнями и золотыми лиственницами. Для прогулок среди гор прекрасно подойдет и Альпе-ди-Сьюзи – большое высокогорное плато с многочисленными туристическими маршрутами.

Однако больше всего автора поразило озеро Браес. Осенью окружающие деревья окрашиваются в золотые и красные оттенки, которые отражаются в спокойной воде, а вокруг возвышаются отвесные горные вершины.

Также в Доломитах стоит посетить Брессаноне, Ортизею, Канацею и Сан-Кандидо.

Словения

Еще одним фаворитом стала Словения, а именно Юлийские Альпы. Страна значительно меньше и менее туристическая, чем многие популярные соседи, однако по красоте альпийских пейзажей, по мнению автора, им не уступает.

Самое известное место региона – озеро Блед. Посреди водоема расположен небольшой остров с церковью, а на скале над озером возвышается средневековый замок. Особенно атмосферным Блед становится в октябре, когда над водой по утрам стелется туман, а окружающие деревья приобретают янтарные оттенки.

Для более спокойного отдыха путешественник рекомендует озеро Бохинь. Его окружают густые леса и высокие горы, а вдоль берегов можно найти деревянные причалы и небольшие традиционные заведения.

Еще один вариант – Кранска-Гора, откуда начинается немало маршрутов в горы. Кроме того, осенью стоит посетить Любляну, Радовлицу и средневековый город Шкофья-Лока.

Испания

Четвертым направлением стали Пикос-де-Европа – горный массив на севере Испании. Автор сравнивает его с Альпами, однако отмечает, что эта местность гораздо более дикая, сельская и менее приспособленная для массового туризма.

Одно из главных мест для посещения – Фуэнте-Де. Здесь среди огромных известняковых скал растут буковые леса, которые осенью окрашиваются в золотистые тона. Канатная дорога поднимает туристов высоко в горы, откуда открывается панорама окружающих вершин и долин.

Не менее интересен городок Кангас-де-Онис, известный старинной застройкой и каменным мостом через реку Селья. Осенние холмы вокруг только усиливают его деревенский шарм.

В Ковадонге стоит увидеть базилику и Святую пещеру – важное место христианского паломничества. Неподалеку расположены и озера Ковадонги, окруженные горными вершинами и лесами.

Для тех, кто хочет оказаться как можно дальше от больших городов, подойдет Сотрес – одна из самых высокогорных деревень Испании. Вокруг него простираются пастбища и суровые горные пейзажи.

Также путешественник советует побывать в Потесе, пройти по маршруту через ущелье Карес и исследовать менее известную долину Вальдеон.

Таким образом, для осеннего путешествия по Европе автор советует выбирать не самые очевидные морские курорты, а горные регионы. Шотландское нагорье, Доломиты, Юлийские Альпы и Пикос-де-Европа именно осенью приобретают особые краски и позволяют совместить прогулки на природе с посещением старинных городов и небольших деревень.

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