Красиво и не холодно: куда поехать на рождественскую ярмарку в Испании

Рождественские ярмарки ассоциируются с атмосферой праздника, но не все готовы сочетать их с морозом и зимней слякотью. Именно поэтому все больше путешественников обращают внимание на юг Европы, где Рождество отмечают в мягком климате.

Испания предлагает альтернативный формат зимних праздников – с солнцем, прогулками и яркими огнями. Особенно отличается Севилья. Это направление для тех, кто хочет праздничного настроения без холодной погоды, сообщает издание Express.

Севилья, расположенная на юге Испании, считается одним из самых привлекательных городов страны для рождественских путешествий. Главная рождественская ярмарка города, Mercado Navideño de Artesanía, обычно работает с 5 декабря по 6 января и расположена в самом центре. Здесь представлены изделия местных мастеров, праздничные украшения, традиционные сувениры, еда и яркая иллюминация.

Отдельное место в рождественской атмосфере Севильи занимают белены – вертепы, или сцены Рождества Христова. Их устанавливают в церквях, на площадях и в специально отведенных пространствах по всему городу. Для испанской культуры это одна из ключевых рождественских традиций, поэтому вертепы часто имеют сложные композиции и большую художественную ценность.

По данным TheSevilleGuide, в декабре в Севилье обычно держится приятная погода: дневная температура колеблется в пределах 15–18°C. Это позволяет проводить много времени на улице без теплой зимней одежды.

Город также считается одним из самых удобных для пешеходов в Европе, что делает его особенно привлекательным для пожилых туристов и тех, кто предпочитает неторопливые прогулки.

Туристы, посетившие Севилью в канун Рождества, отмечают особую атмосферу города.

Также обращают внимание на то, что местные ярмарки существенно отличаются от северных европейских: здесь меньше универсальных сувениров и больше предметов, связанных с традицией Рождества. В то же время многие подчеркивают, что именно это делает опыт аутентичным и познавательным.

Путешествуя в Севилью в рождественский период, стоит включить в маршрут несколько обязательных пунктов:

  • посетить рождественские ярмарки в центре города;
  • прогуляться по улицам с иллюминацией, в частности Calle Sierpes и площади возле ратуши;
  • осмотреть вертепы, установленные в разных районах города.

