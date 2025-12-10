УкраїнськаУКР
Куда ехать, чтобы насладиться едой: лучшие города для гурманов

Елена Былим
Путешествия
2 минуты
321
Куда ехать, чтобы насладиться едой: лучшие города для гурманов

В мире путешествий стремительно растет тенденция выбирать направления не ради пляжей или музеев, а ради ярких вкусовых впечатлений. Обнародованный рейтинг лучших гастрономических городов мира показал, что кулинарные путешествия становятся одним из главных мотивов путешественников.

Эксперты отмечают: сегодня туристы стремятся не просто увидеть новое место, а почувствовать его через локальные вкусы и традиции. Анализ, проведенный компанией Titan Travel, учитывал количество и качество кулинарных курсов, доступность перелетов и популярность направлений в поисковых системах, пишет DailyMail.

Результаты оказались красноречивыми — гастротуризм приобретает исторический размах, а европейские города формируют ядро списка. Возглавила рейтинг Флоренция, которая предлагает непревзойденное разнообразие вкусов и опытов для гурманов.

Лучшие города для кулинарных путешествий

  1. Флоренция
  2. Палермо
  3. Болонья
  4. Лиссабон
  5. Рим
  6. Брюссель
  7. Барселона
  8. Венеция
  9. Осака
  10. Хюэ

Первое место среди гастрономических столиц мира заняла Флоренция — город, где сочетаются знаменитые рынки, авторская кухня и десятки кулинарных мастер-классов.

Куда ехать, чтобы насладиться едой: лучшие города для гурманов

По подсчетам, в городе доступно более двух сотен занятий по приготовлению локальных блюд, большинство из которых имеют высокие рейтинги. К тому же Флоренция остается доступной для туристов: бюджетные авиакомпании предлагают билеты по сверхнизким ценам, что делает поездку реалистичной даже для спонтанного отпуска. Знаменитая флорентийская бифтека, лампредотто и свежеприготовленная паста — лишь часть того, что привлекает гурманов со всего мира.

Не отстает и Палермо, которое получило второе место благодаря своим колоритным рынкам и почти идеальным отзывам о местных кулинарных курсах. Третью строчку заняла Болонья, которая давно считается столицей итальянского комфорта и традиционной кухни.

В первую пятерку также вошел Лиссабон — город, где современность гармонично сочетается с традиционной португальской кухней.

Куда ехать, чтобы насладиться едой: лучшие города для гурманов

Сладкие паштел-де-ната, рыбные деликатесы и яркая атмосфера местных рынков создают особую гастрономическую ауру. Лиссабон предлагает десятки практических кулинарных занятий, большинство из которых оценены как высококачественные. Доступность авиаперелетов делает португальскую столицу привлекательной альтернативой для зимних путешествий.

В десятку также вошли Рим, Брюссель, Барселона, Венеция, японская Осака и вьетнамский город Хюэ — каждый из них предлагает собственную уникальную гастрономическую культуру.

Эксперты утверждают, что подобный список свидетельствует о глобальном смещении интереса туристов в сторону "съедобных путешествий".

При этом специалисты Titan Travel отмечают, что кулинарные туры сегодня выходят далеко за пределы дегустаций.

