Куда ехать, чтобы насладиться едой: лучшие города для гурманов

В мире путешествий стремительно растет тенденция выбирать направления не ради пляжей или музеев, а ради ярких вкусовых впечатлений. Обнародованный рейтинг лучших гастрономических городов мира показал, что кулинарные путешествия становятся одним из главных мотивов путешественников.

Эксперты отмечают: сегодня туристы стремятся не просто увидеть новое место, а почувствовать его через локальные вкусы и традиции. Анализ, проведенный компанией Titan Travel, учитывал количество и качество кулинарных курсов, доступность перелетов и популярность направлений в поисковых системах, пишет DailyMail.

Результаты оказались красноречивыми — гастротуризм приобретает исторический размах, а европейские города формируют ядро списка. Возглавила рейтинг Флоренция, которая предлагает непревзойденное разнообразие вкусов и опытов для гурманов.

Лучшие города для кулинарных путешествий

Флоренция Палермо Болонья Лиссабон Рим Брюссель Барселона Венеция Осака Хюэ

Первое место среди гастрономических столиц мира заняла Флоренция — город, где сочетаются знаменитые рынки, авторская кухня и десятки кулинарных мастер-классов.

По подсчетам, в городе доступно более двух сотен занятий по приготовлению локальных блюд, большинство из которых имеют высокие рейтинги. К тому же Флоренция остается доступной для туристов: бюджетные авиакомпании предлагают билеты по сверхнизким ценам, что делает поездку реалистичной даже для спонтанного отпуска. Знаменитая флорентийская бифтека, лампредотто и свежеприготовленная паста — лишь часть того, что привлекает гурманов со всего мира.

Не отстает и Палермо, которое получило второе место благодаря своим колоритным рынкам и почти идеальным отзывам о местных кулинарных курсах. Третью строчку заняла Болонья, которая давно считается столицей итальянского комфорта и традиционной кухни.

В первую пятерку также вошел Лиссабон — город, где современность гармонично сочетается с традиционной португальской кухней.

Сладкие паштел-де-ната, рыбные деликатесы и яркая атмосфера местных рынков создают особую гастрономическую ауру. Лиссабон предлагает десятки практических кулинарных занятий, большинство из которых оценены как высококачественные. Доступность авиаперелетов делает португальскую столицу привлекательной альтернативой для зимних путешествий.

В десятку также вошли Рим, Брюссель, Барселона, Венеция, японская Осака и вьетнамский город Хюэ — каждый из них предлагает собственную уникальную гастрономическую культуру.

Эксперты утверждают, что подобный список свидетельствует о глобальном смещении интереса туристов в сторону "съедобных путешествий".

При этом специалисты Titan Travel отмечают, что кулинарные туры сегодня выходят далеко за пределы дегустаций.

