Как компактно упаковать чемодан: лайфхак от любительницы путешествий

Даже добавление нескольких лишних свитеров или джинсов к багажу может увеличить его размер. В результате, вы рискуете превысить ограничения веса вашей авиакомпании, если летите самолетом.

К счастью, опытная путешественница раскрыла простой лайфхак по упаковке чемоданов, который может использовать каждый, чтобы избежать перегрузки. Блогерша с ником @amira_rajab поделилась своим проверенным методом в вирусном посте в TikTok.

По ее словам, в начале всего процесса она выкладывает всю одежду, которую потенциально могла бы взять с собой в путешествие. В ее случае, это – белье, спортивная одежда и несколько вариантов одежды на выход, обувь и средства гигиены. Далее она сортирует каждую категорию так: от наиболее необходимого к наименее.

Сначала в чемодан, согласно этому методу, стоит положить по одному нужному предмету из каждой категории, а дальше – просто по очереди наполнять багаж вещами, пока места не останется.

"Таким образом, все мои первые варианты одежды находятся в чемодане, а все, что не подходит, я не очень хотела", - пошутила она.

Блогер рассказала, что она побывала в более чем 90 странах, и уже имеет большой опыт по упаковке вещей. По ее словам, большинство того, что мы берем с собой, нам не понадобится на отдыхе.

"Я никогда ничего не забываю, и у меня всегда есть именно та одежда, которую я хочу. У меня никогда не было никаких проблем. Это всегда прекрасно работает. Попробуйте этот метод", – призвала она.

В комментариях позже появились положительные отзывы об этой методике. "Это, действительно, работает!" - пишут пользователи.

