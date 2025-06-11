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Топ-10 лайфхаков, которые помогут быстро собрать чемодан и вместить в него все

Ольга Ганюкова
Путешествия
1 минута
57
Топ-10 лайфхаков, которые помогут быстро собрать чемодан и вместить в него все

Сбор чемодана перед поездкой часто превращается в настоящий вызов: хочется взять с собой все необходимое, но при этом не превратить багаж в тяжелую и неудобную ношу. Особенно это актуально в сезон отпусков, когда место в чемодане на вес золота.

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Австралийский эксперт по организации пространства Шантель Ибботсон, известная в TikTok как @mama_mila_, поделилась простыми и эффективными лайфхаками для компактной упаковки чемодана. Вот советы, которые точно помогут.

Вертикальная упаковка

Одежду и легкие аксессуары, такие как шарфы, лучше складывать вертикально. Это позволяет сэкономить пространство и быстрее находить нужные вещи.

Ватные шарики с эфирным маслом

Чтобы одежда дольше оставалась свежей, несколько капель эфирного масла наносятся на ватные шарики, которые кладутся в хлопковый мешочек.

Ремни вдоль краев

Ремни или тонкие аксессуары размещаются по периметру чемодана - это освобождает место в центре.

Отдельная подкладка для обуви

Для гигиены и удобства следует использовать подкладку или сумку для отделения обуви от остального содержимого чемодана.

Топ-10 лайфхаков, которые помогут быстро собрать чемодан и вместить в него все

Защита косметики

Лишний воздух из тюбиков выдавливается, на крышки надеваются силиконовые накладки или используется пленка. Это снижает риск протекания.

Ожерелье в соломинке

Чтобы цепочки не запутывались, их продевают через пластиковую соломинку и застегивают.

Серьги в пуговице

Серьги крепятся к пуговице – простой способ не потерять мелкие украшения.

Вещи в кроссовках

Носки, зарядки и другие мелочи помещаются внутрь обуви. Это экономит пространство и сохраняет форму кроссовок.

AirTag в чемодан

Трекер вроде Apple AirTag поможет отследить багаж в случае потери или задержки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стюардесса назвала напиток, который сложнее всего подавать на борту самолета. По ее словам, худший заказ на борту - это диетическая кола или любой другой газированный напиток из банки.

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