Топ-10 лайфхаков, которые помогут быстро собрать чемодан и вместить в него все

Сбор чемодана перед поездкой часто превращается в настоящий вызов: хочется взять с собой все необходимое, но при этом не превратить багаж в тяжелую и неудобную ношу. Особенно это актуально в сезон отпусков, когда место в чемодане на вес золота.

Видео дня

Австралийский эксперт по организации пространства Шантель Ибботсон, известная в TikTok как @mama_mila_, поделилась простыми и эффективными лайфхаками для компактной упаковки чемодана. Вот советы, которые точно помогут.

Вертикальная упаковка

Одежду и легкие аксессуары, такие как шарфы, лучше складывать вертикально. Это позволяет сэкономить пространство и быстрее находить нужные вещи.

Ватные шарики с эфирным маслом

Чтобы одежда дольше оставалась свежей, несколько капель эфирного масла наносятся на ватные шарики, которые кладутся в хлопковый мешочек.

Ремни вдоль краев

Ремни или тонкие аксессуары размещаются по периметру чемодана - это освобождает место в центре.

Отдельная подкладка для обуви

Для гигиены и удобства следует использовать подкладку или сумку для отделения обуви от остального содержимого чемодана.

Защита косметики

Лишний воздух из тюбиков выдавливается, на крышки надеваются силиконовые накладки или используется пленка. Это снижает риск протекания.

Ожерелье в соломинке

Чтобы цепочки не запутывались, их продевают через пластиковую соломинку и застегивают.

Серьги в пуговице

Серьги крепятся к пуговице – простой способ не потерять мелкие украшения.

Вещи в кроссовках

Носки, зарядки и другие мелочи помещаются внутрь обуви. Это экономит пространство и сохраняет форму кроссовок.

AirTag в чемодан

Трекер вроде Apple AirTag поможет отследить багаж в случае потери или задержки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стюардесса назвала напиток, который сложнее всего подавать на борту самолета. По ее словам, худший заказ на борту - это диетическая кола или любой другой газированный напиток из банки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!