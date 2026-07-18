Доступно для всех: город в Европе, где легко провести отпуск

Путешественникам, которые ищут бюджетное место для летнего отпуска в Европе, рекомендуют обратить внимание на Вильнюс. Город пока не страдает от таких больших толп, как популярные курорты Албании или известные туристические центры Западной Европы.

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В то же время популярность литовской столицы быстро растет. В первом квартале 2026 года количество туристов увеличилось почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Travel off Path.

Европейская столица без больших толп

Вильнюс – столица и культурный центр Литвы, расположенной на побережье Балтийского моря между Польшей и Латвией. Здесь нет средиземноморских пляжей и курортной атмосферы Сен-Тропе, однако город сохранил то, что становится всё труднее найти в других частях Европы, – ощущение старины и аутентичности.

Речь идет не только о мощеных улицах, старинном замке и традиционных заведениях. В отличие от многих городов, которые рекламируются как уютные и малоизвестные, Вильнюс до сих пор не переполнен экскурсионными автобусами и туристическими лавками.

При этом это не маленький провинциальный городок, а полноценная столица, в которой проживает более 617 тысяч человек.

Средневековый город

Несмотря на статус столицы, Вильнюс напоминает средневековый город, сохранивший свой исторический облик. В Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно попасть через бело-голубые Острые ворота.

Далее начинается лабиринт вымощенных камнем улиц, вдоль которых расположены дома пастельных тонов и богато украшенные барочные храмы. Вместо бесконечных небоскребов и перегруженных автомобилями проспектов здесь преобладает историческая застройка.

Центр города настолько компактен, что большинство расстояний можно преодолевать пешком. В Вильнюсе нет метро или трамваев, а жители отдаленных районов в основном пользуются автобусами.

Лучшим способом познакомиться с городом считаются неспешные прогулки по его улицам. Начать можно с Кафедральной площади, вокруг которой расположены важные исторические достопримечательности.

Что стоит посмотреть в Вильнюсе

На Кафедральной площади стоит Вильнюсский кафедральный собор в неоклассическом стиле и его отдельно стоящая белая колокольня. Рядом расположен Дворец великих князей литовских – одна из важнейших королевских резиденций Восточной Европы.

В Средневековье Великое княжество Литовское было крупнейшим государством Европы.

Над Старым городом возвышается башня Гедимина – красное кирпичное сооружение, сохранившееся от бывшего замкового комплекса.

Еще одним необычным местом является Ужупис. Этот небольшой район, разделенный рекой Вильня, провозгласил себя республикой художников. Он известен стенами с рисунками, необычными кафе и собственной шутливой "конституцией".

По данным Литовского государственного агентства данных, в первом квартале 2026 года количество туристов в стране выросло на 19 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Значительную часть прироста обеспечили иностранные посетители.

С января по март в Литву прибыли 258 тысяч иностранных туристов. Большинство из них прибывали через аэропорт Вильнюса или границу с Латвией.

Чаще всего страну посещали туристы из Латвии, Германии, Польши, Беларуси и Великобритании. Среди стран, не граничащих с Литвой, первое место заняла Германия – оттуда приехали 28 тысяч путешественников.

Вильнюс пока редко входит в стандартные маршруты туристов, впервые отправляющихся в Европу. Обычно его выбирают опытные путешественники, интересующиеся культурой и желающие посетить страны Балтии.

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