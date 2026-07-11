Лучшие озера Европы для летнего путешествия: рейтинг стран

В Европе составили рейтинг стран с лучшими озерами для летнего купания. В расчет принимались только официальные водоемы, которые регулярно проверяются в соответствии со стандартами ЕС, а главным критерием стало качество воды. Наивысшие показатели получили Австрия, Финляндия, Германия, Италия и Швейцария – именно там больше всего внутренних водоемов с водой, безопасной для купания.

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В рейтинге, составленном на основе данных Европейского агентства по окружающей среде, учитывались официально обозначенные места для купания. Это означает, что такие водоемы регулярно контролируются, а качество воды оценивается по европейским нормам. Оценка "excellent" свидетельствует о том, что вода имеет очень хорошее качество и безопасна для купания, сообщает Euronews.

Австрия

Австрия стала одним из лидеров рейтинга: 96,5 % ее внутренних водоемов для купания получили наивысшую оценку качества. Большое значение имеет география страны – значительную часть Австрии занимают Альпы, а горный рельеф способствует формированию чистых водоемов.

Среди популярных озёр называют Клопайнер-Зе, где летом вода может прогреваться до примерно 26 градусов. Аттерзее, самое большое озеро, полностью расположенное в пределах Австрии, известно прозрачной водой: летом видимость под водой может достигать нескольких метров.

Еще одно знаменитое направление – Гальштат. Там есть обустроенные зоны для купания, в частности Badeinsel Hallstatt – небольшой искусственный остров с травянистой зоной для отдыха.

Финляндия

Финляндия также вошла в число лучших стран для купания в озерах: 94,7 % ее внутренних водоемов отличаются отличным качеством воды. Страну часто называют "страной тысячи озер", хотя на самом деле их там гораздо больше.

Одно из известных мест – озеро Туусула на юге страны. Летом вода в нём может прогреваться до 18–22 градусов, а у самого озера есть интересная культурная история: в начале XX века эта местность была центром финских художников.

Самое большое озеро Финляндии – Сайма. Оно занимает примерно 4400 квадратных километров и является одним из крупнейших в Европе. Сайма имеет сложную систему проливов и островов, а также известна тем, что там можно увидеть редкую сайменскую кольчатую нерпу.

Германия

В Германии 91,5 % внутренних водоемов для купания получили оценку "excellent". Здесь очень популярны благоустроенные пляжные зоны у озер – Strandbäder. Обычно они оснащены раздевалками, площадками для загара, детскими площадками, кафе или ресторанами.

Среди тёплых озёр часто упоминают Гриззе, которое благодаря небольшой глубине быстро прогревается и может достигать температуры около 25 градусов или выше. Боденское озеро, крупнейший водоём Германии, расположено на юге страны и имеет многочисленные места для купания.

Еще один живописный вариант – Вальхензе в Баварии. Его часто узнают по бирюзовой воде, которая на фоне гор создает почти "карибский" эффект.

Италия

В Италии 87,7 % внутренних водоемов для купания отличаются отличным качеством воды. Благодаря более мягкому климату итальянские озера часто теплее, чем водоемы Северной Европы.

Озеро Кальдаро в Южном Тироле считается одним из самых тёплых озёр для купания в Альпах: летом вода там может прогреваться до 28 градусов. Среди самых известных направлений также озеро Комо, которое давно ассоциируется с красивыми пейзажами, городками на берегах и возможностями для плавания в открытой воде.

Озера Гарда и Маджоре также популярны среди туристов. Там много ледовых площадок, пляжных зон и возможностей для активного отдыха – от каякинга до виндсерфинга, прогулок на лодках и пеших маршрутов в горах.

Швейцария

В Швейцарии 84,4 % внутренних водоемов для купания получили наивысшую оценку качества. В таких городах, как Цюрих и Женева, существует давняя традиция купания в озерах, особенно весной и летом.

Популярны так называемые Badi – общественные открытые купальни с раздевалками, зонами для загара, вышками для прыжков в воду и спасателями. Некоторые из них существуют уже более века и стали частью городской летней жизни.

Одним из самых тёплых озёр страны считается Лугано. В августе вода там может прогреваться примерно до 26 градусов, поэтому оно хорошо подходит для плавания в открытой воде.

Швеция

В Швеции 82,1 % внутренних водоемов для купания имеют отличное качество. В стране более 100 тысяч озер, поэтому здесь легко найти как городские пляжи, так и более удаленные природные места.

Вода в некоторых шведских озёрах может иметь чайный оттенок из-за органических веществ из лесов, но это не обязательно означает плохое качество. Важно ориентироваться на официальные данные о безопасных местах для купания.

Одно из самых известных озер – Венерн, самое большое в Швеции и одно из крупнейших в Европе. Благодаря своим размерам, островам, заливам и песчаным берегам оно скорее напоминает море, чем обычное озеро.

Франция

Во Франции 71% внутренних водоемов для купания получили оценку "excellent". Среди популярных направлений – озеро Эгбелет в Савойе. Оно считается одним из самых тёплых во Франции: летом вода может прогреваться до 28 градусов.

Озеро Аннеси привлекает глубокой бирюзовой водой, горными пейзажами и благоустроенными пляжами. Сам город Аннеси также известен старым центром, каналами и атмосферой альпийского курорта.

Среди других вариантов – озеро Сент-Круа с впечатляющими скалами и Бурже, самое большое природное озеро Франции, где есть пляжи, пристани для яхт и насыщенная летняя жизнь.

Нидерланды

В Нидерландах 70,4 % внутренних водоемов для купания имеют отличное качество. Хотя в стране нет таких больших альпийских озёр, как в Австрии или Швейцарии, здесь много природных и искусственных водоемов для летнего отдыха.

Нидерландские озера бывают самыми разными – от больших открытых водоемов до небольших рекреационных зон, часть которых образовалась на месте песчаных или гравийных карьеров. В жаркие дни они становятся популярной альтернативой морскому побережью.

Венгрия

В Венгрии 64 % внутренних водоемов для купания получили наивысшую оценку качества. Поскольку страна не имеет выхода к морю, озера там играют особенно важную роль в летнем отдыхе.

Отдельная особенность Венгрии – термальные и минеральные воды. Самым известным примером является озеро Хевиз, которое считается крупнейшим термальным озером в мире, пригодным для купания. Его вода нагревается природными источниками и может быть теплой даже зимой.

Еще одно главное летнее направление – Балатон, крупнейшее пресноводное озеро Центральной Европы. Оно популярно среди туристов, семей с детьми и любителей плавания в открытой воде.

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