Достойны внимания: эксперты определили 3 самых дешевых пляжных курорта Европы

Мечтая о море, путешественники часто опасаются высоких расходов, однако Европа скрывает настоящие жемчужины, доступные каждому. Специалисты проанализировали стоимость проживания, питания и развлечений, чтобы выделить наиболее выгодные локации этого сезона.

Оказывается, что даже популярные острова и исторические побережья могут предложить сервис по цене, значительно ниже среднеевропейской. Как пишет Travel Off Path, кроме финансовой выгоды, эти направления привлекают отсутствием больших толп и аутентичной атмосферой. Избранные курорты доказывают, что незабываемый отпуск у воды не обязательно должен стоить целое состояние.

Ираклион (Греция)

Хотя многие считают Санторини самым популярным местом Греции, на самом деле первенство держит Ираклион. Этот город на острове Крит сочетает в себе величие древних руин (например, Кносский дворец) и бескрайние райские пляжи с Голубым флагом, в частности известный Амудара. Ираклион предлагает гораздо более спокойный темп жизни по сравнению с Афинами и считается очень безопасным для туристов.

Ценовая политика:

Проживание: 5-звездочный отель – от $99 за ночь (4400 грн).

5-звездочный отель – от $99 за ночь (4400 грн). Транспорт: такси из аэропорта – $17 (750 грн).

такси из аэропорта – $17 (750 грн). Питание: кофе стоит около $3.50 (155 грн), а сытный уличный фаст-фуд – $5 (220 грн).

кофе стоит около $3.50 (155 грн), а сытный уличный фаст-фуд – $5 (220 грн). Развлечения: вход на все пляжи бесплатный, тур по Кносскому дворцу – $34 (1500 грн).

Абериствит (Уэльс)

Направление и описание:Уэльс часто остается в тени Лондона, однако именно здесь расположен город Абериствит – настоящее сокровище для ценителей культуры и чистого моря. Это университетский городок с яркими домами на побережье, где до сих пор звучит валлийский язык. Благодаря большому количеству студентов здесь царит молодежная энергетика, а местные пляжи имеют награду за экологичность.

Ценовая политика:

Проживание: Castle Hotel – около $155 за ночь (6800 грн).

Castle Hotel – около $155 за ночь (6800 грн). Напитки: пиво в аутентичном пабе – $4.50 (до 200 грн), кофе – $3 (132 грн).

пиво в аутентичном пабе – $4.50 (до 200 грн), кофе – $3 (132 грн). Транспорт: поезд из Лондона – $95 (4200 грн).

поезд из Лондона – $95 (4200 грн). Развлечения: осмотр замка Абериствит и походы по прибрежным тропам – абсолютно бесплатно.

Неум (Босния и Герцеговина)

Направление и описание:Босния имеет всего 12 миль выхода к Адриатическому морю, и именно на этом отрезке расположен Неум. Это идеальный вариант для тех, кто хочет убежать от толп соседнего Дубровника. Город поражает белоснежными домиками на склонах холмов и чистой бирюзовой водой. Страна прошла долгий путь обновления и сейчас предлагает безопасный и спокойный отдых.

Ценовая политика:

Проживание: 4-звездочный отель – $70 за ночь (3100 грн).

4-звездочный отель – $70 за ночь (3100 грн). Питание: ужин на двоих обойдется в $30 (1350 грн), а пиво или кофе – по $2 (до 100 грн).

ужин на двоих обойдется в $30 (1350 грн), а пиво или кофе – по $2 (до 100 грн). Транспорт: билет на общественный транспорт – менее $2 (89 грн).

билет на общественный транспорт – менее $2 (89 грн). Развлечения: доступ к муниципальным пляжам бесплатный (некоторые частные зоны отелей могут требовать бронирования).

