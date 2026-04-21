Рай без толпы: туристам посоветовали остров в часе езды от Рима

Всего в тридцати километрах от материковой части Италии расположен самый большой остров Понтийского архипелага, который стал настоящим открытием для искателей покоя. Понца является идеальной альтернативой распиаренным Капри или Амальфитанскому побережью благодаря своей неиспорченности и искренней атмосфере.

Путешествие сюда начинается из Рима и длится всего около часа до портового городка Анцио, откуда курсируют паромы. Остров поражает пастельными домами, солнечными днями на лодках и уютными ужинами с местным вином. Это место, где время будто остановилось, позволяя насладиться настоящей итальянской культурой без постороннего шума, уверяет Travel Off Path.

Знакомство с островом неизбежно начинается с крошечного городка Понца-Порто. Это идеальная локация для тех, кто любит утренний кофе с видом на гавань, куда рыбаки только что привезли свежий улов.

Город очень удобен для пеших прогулок: вы можете неспешно осматривать яркие пейзажи, заглянуть в местные ресторанчики или прогуляться вдоль живописного побережья Буко-Дивано. Именно здесь рождается ощущение полного релакса, которое задаёт тон всему отпуску.

Хотя городок легко обойти пешком, для исследования скрытых уголков острова вам обязательно понадобится лодка, которую местные называют "gommoni". Аренда небольшого судна — это практически единственный способ добраться до уютных бухт и древних поселений, скрытых от глаз обычных туристов. Остров не подходит тем, кто страдает морской болезнью, ведь жизнь здесь неразрывно связана с водой — от путешествия на пароме с материка до ежедневных морских прогулок вдоль скалистых берегов.

Несмотря на свою красоту, Понца до сих пор не стала жертвой мейнстрима, и на это есть три главные причины. Во-первых, остров пока не заполонили блогеры из TikTok, что позволяет ему сохранять статус "тайного рая" для самих итальянцев. Во-вторых, береговая линия здесь дикая и неровная: вместо идеально ровных пляжей с шезлонгами вы найдете скалистые выступы и уютные гроты, которые невероятно выглядят на фото, но требуют определенной сноровки для купания. В конце концов, Понца требует немного больше усилий для планирования логистики, чем обычные курорты, однако местные жители убеждены: это приключение стоит каждой потраченной минуты.

OBOZ.UA писал о 8 неудачных направлениях для путешествий и отдыха в этом сезоне.

