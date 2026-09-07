Балтийская столица стремительно набирает популярность: чем притягивает туристов

Таллинн стремительно привлекает внимание туристов, которые ищут в Европе не только известные столицы, но и менее перегруженные направления. Эстонская столица сохранила средневековый центр, где до сих пор живут местные жители, работают магазины и рестораны, а не только туристические заведения.

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По данным Statistics Estonia, в первой половине 2026 года страну посетили 1,66 млн туристов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число туристов в отелях и других средствах размещения также превысило показатель соответствующего периода 2019 года на 1%, пишет Travel Off Path.

Средневековый город, который до сих пор живет своей жизнью

Одним из главных преимуществ Таллинна остается его исторический центр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В отличие от многих популярных европейских столиц, Старый город здесь не превратился исключительно в туристическую декорацию. В нём зарегистрировано почти 5 тысяч жителей, которые продолжают жить, работать и проводить время среди средневековой застройки.

Вход в исторический центр украшают Вируские ворота – две башни XIV века с характерными красными крышами. От них начинаются мощеные улицы, ведущие вверх через старинные кварталы. Особенно живописно город выглядит вечером, когда уличные фонари подсвечивают каменные фасады и узкие переулки.

Центром туристической жизни является Ратушная площадь с готическим зданием городской ратуши. Ее современный облик сформировался еще в начале XV века, а само сооружение считается одним из самых выдающихся исторических памятников Северной Европы. Зимой площадь также становится местом проведения рождественской ярмарки: в 2026 году она запланирована с 20 ноября по 6 января.

Еще один способ окунуться в средневековую атмосферу – прогуляться по остаткам городских укреплений. В Таллинне сохранилось около 1,15 мили, или примерно 1,85 км, средневековых стен и 26 оборонительных башен. Прогулка по ним позволяет увидеть Старый город с необычного ракурса и ощутить его исторический масштаб.

Панорамы, старинные улицы и современный Таллинн

Чтобы осмотреть город с высоты, туристы могут отправиться на смотровую площадку Кохтуотса на холме Тоомпеа. Отсюда открывается панорама красных крыш, церковных шпилей и средневековых кварталов. Площадка доступна круглосуточно и вход на нее бесплатный.

Еще более впечатляющий вид открывается с башни церкви Святого Олафа. Чтобы добраться до смотровой площадки, нужно преодолеть 258 ступенек, но наградой станет панорама Старого города, его двориков, крыш и оборонительных стен.

Стоит также обратить внимание на переулок Святой Екатерины. Это узкая средневековая улица со старинными каменными арками, надгробиями и ремесленными мастерскими. Часть окружающей застройки датируется XV-XVII веками, поэтому это место остаётся одним из самых атмосферных уголков Старого Таллинна.

В то же время город не ограничивается исторической частью. За пределами Старого города расположен креативный район Telliskivi Creative City – бывший промышленный комплекс, превратившийся в пространство для художников, дизайнеров, ресторанов, галерей, независимых магазинов и баров. Старые фабричные здания здесь украшены масштабными муралами, а промышленные дворы обрели современную культурную жизнь.

Сколько стоит отдых в Таллинне

Таллинн уже нельзя назвать чрезвычайно дешевым направлением, однако по европейским меркам здесь все еще можно найти варианты с хорошим соотношением цены и качества. Например:

традиционная эстонская мясная выпечка lihapirukas может стоить около $3-5 (144-240 грн),

капучино – около $4,50 (216 грн),

пол-литра местного пива – около $7 (336 грн).

Основное блюдо в недорогом ресторане обойдется примерно в $17-18 (около 816-864 грн), тогда как ужин из трех блюд в ресторане среднего уровня может стоить $45-50 на человека (2160-2400 грн). Место в хостеле недалеко от Старого города стоит ориентировочно $15-25 за ночь (720-1200 грн), трехзвездочный отель – около $110 (примерно 5280 грн), а проживание в пятизвездочном отеле – около $275 (примерно 13 200 грн).

Среди популярных более бюджетных вариантов питания в Старом городе – заведение Kompressor, где большое соленое блинное блюдо с начинкой из бекона и копченого сыра стоит около €8 (384 грн). С напитком счет за такой ужин, по приведенным в источнике оценкам, составляет около $15-18 (720-864 грн).

Таким образом, туристический бум в Таллинне объясняется не одной достопримечательностью. Город предлагает редкое сочетание хорошо сохранившейся средневековой архитектуры, современной культурной сцены, компактного центра и относительно спокойной атмосферы. Именно эта комбинация делает эстонскую столицу привлекательной альтернативой наиболее переполненным туристами европейским городам.

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