Почувствуюте единение с природой: названы 10 самых зеленых мест на Земле

Современный ритм жизни нередко приводит к эмоциональному истощению, поэтому туристы всё чаще выбирают отдых в местах с нетронутой флорой. Согласно психологии цвета, оттенки зеленого обладают уникальной способностью успокаивать нервную систему, улучшать концентрацию внимания и восстанавливать чувство гармонии.

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Представленный экспертами Travel + Leisure рейтинг охватывает уникальные уголки Земли – от обширных тропических массивов до высокогорных террас, где богатство растительного мира сочетается с яркими приключениями. Живописные пейзажи этих десятков локаций дарят не только визуальное наслаждение, но и глубокое ощущение единения с окружающей средой.

Долина Сапа, Вьетнам

Расположенная среди горных массивов на севере страны, эта долина поражает изумрудными рисовыми террасами, пологими спускающимися с холмов. Вьетнамцы и иностранные гости выбирают это место для отдыха от городской суеты, отправляясь в пешие походы между местными поселениями или поднимаясь на самую высокую вершину страны – Фансипан. Прекрасным ориентиром для наблюдения за пейзажами служит Topas Ecolodge, с балконов и бассейнов которого открывается панорама на зеленые просторы.

Национальный парк Корковадо, Коста-Рика

Полуостров Оса скрывает один из самых богатых по биоразнообразию заповедников Центральной Америки с древними тропическими лесами и манговыми болотами. Под густыми кронами деревьев можно встретить редких тапиров Бейрда, ягуаров, ленивцев и ярких попугаев ара. Для тех, кто стремится максимально погрузиться в дикую природу, организуют ночлег непосредственно на станции рейнджеров.

Рисовые террасы Тегаллаланг, Бали

Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный недалеко от Убуда, переливается всеми оттенками от ярко-салатового до насыщенного лесного зеленого. Древняя террасированная система орошения создает живописный узор из полей и тропических джунглей. Чтобы ощутить истинное спокойствие этого уголка и избежать толп, сюда стоит приезжать на рассвете.

Валь-д'Орча, Италия

Сельскохозяйственный центр Тосканы простирается от Сиены до потухшего вулкана Монте-Амиата. Ландшафт этой местности формируют изумрудные холмы, виноградники, оливковые рощи и стройные ряды кипарисов вдоль дорог. Винные маршруты позволяют совместить наслаждение пейзажами с дегустацией знаменитых местных напитков.

Горы Майя, Белиз

Горный хребет простирается на юг Белиза и заходит на территорию Гватемалы, контрастируя с голубизной морского побережья. Густые джунгли скрывают множество троп, ведущих к водопадам, вершине Виктория-Пик и местам обитания диких ягуаров. Одним из популярных мест для остановки является экологический комплекс Copal Tree Lodge, расположенный среди тысяч гектаров девственного леса.

Национальный парк Килларни, Ирландия

Ирландию по праву называют Изумрудным островом, а парк Килларни является ярким воплощением этой цветовой гаммы. Дубовые и тисовые рощи, вечнозеленые кустарники и горный массив Макгилликаддис-Рикс образуют сплошной зеленый ковер. Исследовать эти просторы удобно верхом на лошадях или во время пешего подъёма на гору Каррантухил.

Теахупоо, Таити

Помимо всемирно известных волн для серфинга, эта юго-западная часть острова привлекает скалистыми вершинами и изумрудными долинами. Большинство здешних скалистых хребтов остаются труднодоступными, и добраться до них можно только по воде. Поселившись в местных гостевых домах у подножия гор, путешественники получают доступ к водопадам, фруктовым садам и диким пастбищам.

Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия

Самый известный природный парк Хорватии объединяет 16 прозрачных озер и многочисленные водопады в окружении буковых и еловых лесов. В зависимости от преломления света и минерального состава вода в озёрах постоянно меняет оттенки – от бирюзового до изумрудного. Для осмотра территории разработаны пешеходные маршруты различной сложности, охватывающие самые отдалённые уголки заповедника.

Бассейн Конго, Центральная Африка

Второй по величине тропический лесной массив в мире охватывает территории шести стран и занимает около 200 миллионов гектаров. Только здесь можно увидеть уникальное сочетание более 10 тысяч видов растений и редких животных, среди которых гориллы, бонобо и лесные слоны. Экологические туры в этот регион нередко включают проживание в специально оборудованных домиках на уровне кроны деревьев.

Тропический лес Хох, США

В тихоокеанском северо-западном штате Вашингтон, на территории национального парка Олимпик, расположен один из самых уникальных умеренных дождевых лесов. Мхи, папоротники и многовековые деревья образуют здесь плотный зеленый купол, который практически не пропускает солнечный свет.

OBOZ.UA писал об удивительных местах в Европе, которых нет больше нигде в мире.

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