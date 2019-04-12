Зеленський зустрівся з Макроном: опубліковано відео

Кандидат у президенти України і лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський провів зустріч із главою Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляється в Facebook на сторінці "Команди Зеленського", де було опубліковано відповідне відео.

"Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції - Єлисейському палаці в Парижі", – йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі були присутні екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка та керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, паралельно опонент Зеленського Петро Порошенко зустрівся в Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

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