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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський зустрівся з Макроном: опубліковано відео

18.9тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України і лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський провів зустріч із главою Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляється в Facebook на сторінці "Команди Зеленського", де було опубліковано відповідне відео.

"Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції - Єлисейському палаці в Парижі", – йдеться в повідомленні.

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Також на зустрічі були присутні екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка та керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

Зеленський зустрівся з Макроном: опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, паралельно опонент Зеленського Петро Порошенко зустрівся в Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

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Dalgarno Alexandra
Dalgarno Alexandra
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
ГГгггг!!! З нетарпінням чекав, що Зєля скаже від себе хоч одне притомне речення. Но нєт. Лише дебільно посміхався. МАбуть за нього з Макроном спілкувався спеціално підготовлений перекладач.
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Зеленский на первых секундах видео жвачку со рта вынимает и к столу приклеивает или мне показалось?
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