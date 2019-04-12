"Украина уже не будет колонией!" Порошенко жестко обратился к России из Парижа

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко обратился к Кремлю, пообещав, что Украина больше никогда не будет российской колонией.

С заявлением он выступил в эфире телеканала "Интер" в режиме видеотрансляции из Парижа, где состоялась его встреча с Эммануэлем Макроном. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы не остановимся на половине пути. Нас никто не вернет назад в те условия, когда мы были колонией России. Этого свободная Украина точно не допустит", – сказал он.

Петр Порошенко Twitter Петр Порошенко

"Россия надеялась, что Петр Порошенко не выйдет во второй тур. Сейчас надеется, что он не выиграет выборы. Сейчас она надеется, что Порошенко не будет избран и будет другой, слабый кандидат, с которым будет очень легко России без участия западных партнеров один на один тихонько договориться и выйти на условиях России, де-факто капитуляции Украины. Я твердо уверен, что прежде всего украинцы этого не позволят", – отметил также Порошенко.

Президент пообещал, что вскоре он при помощи зарубежных партнеров все же сможет добиться решения конфликта на Донбассе. "У меня есть твердое убеждение, что мы выйдем в те условия, когда мир вернется на Донбасс. И это будет уже скоро", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал, что договорился с лидерами Франции и Германии о проведении саммита "нормандского формата" после выборов в Украине.

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