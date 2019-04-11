61% голосов за! Социологи назвали победителя выборов в Украине

За кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы отдать голоса 61% избирателей.

При этом, за действующего главу государства – 24% избирателей. О чем свидетельствуют данные апрельского опроса Социологической группы "Рейтинг".

Сообщается, что 15% респондентов еще не определились с выбором.

Также из числа всех опрошенных 51% украинцев намерены голосовать во втором туре за Зеленского, 21% - за Порошенко. Еще 18% избирателей пока не определились, а 10% - не намерены голосовать.

Опрос поддержки кандидатов "Рейтинг"

Опрос поддержки кандидатов "Рейтинг"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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