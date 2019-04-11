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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

61% голосов за! Социологи назвали победителя выборов в Украине

3.6тЧитать материал на украинском

За кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы отдать голоса 61% избирателей.

При этом, за действующего главу государства – 24% избирателей. О чем свидетельствуют данные апрельского опроса Социологической группы "Рейтинг".

Сообщается, что 15% респондентов еще не определились с выбором.

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Также из числа всех опрошенных 51% украинцев намерены голосовать во втором туре за Зеленского, 21% - за Порошенко. Еще 18% избирателей пока не определились, а 10% - не намерены голосовать.

Опрос поддержки кандидатов

Опрос поддержки кандидатов

"Рейтинг"

Опрос поддержки кандидатов

Опрос поддержки кандидатов

"Рейтинг"

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Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Жаль...страну животных должен был добить алкаш
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сколько после прочтения этой новости ,было обдристано шаровар.....страшно представить . !!! ЭЙ шароварники с вышиванщиками вы где ?!!!! Отзовитесь!!!.. Хотя ладно идите стирайтесь ,плачте но потом обязательно приходите . Промычите что нибудь типа "Дякуемо за томос му " "Украйини потрибэн порох му"
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Надежда Вера
Надежда Вера
Дураков 60% - это неизлечимо, чтобы только у этих придурков забрали 2 млрд. для бени.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Надежда Вера, да дураков 60% , а вот полных кретинов всего 24 %. "славаукрайини"!!!!
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