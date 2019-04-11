61% голосов за! Социологи назвали победителя выборов в Украине

За кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы отдать голоса 61% избирателей.
При этом, за действующего главу государства – 24% избирателей. О чем свидетельствуют данные апрельского опроса Социологической группы "Рейтинг".
Сообщается, что 15% респондентов еще не определились с выбором.
Также из числа всех опрошенных 51% украинцев намерены голосовать во втором туре за Зеленского, 21% - за Порошенко. Еще 18% избирателей пока не определились, а 10% - не намерены голосовать.
Опрос поддержки кандидатов
"Рейтинг"
Опрос поддержки кандидатов
"Рейтинг"
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 апреля ЦИК объявила официальный результаты первого тура выборов президента Украины.
ЦИК утвердила расходы на второй тур выборов президента.
Журналистка Соня Кошкина рассказала, что за Зеленского готовы проголосовать 49,3% избирателей, за Порошенко — только 20,6%.
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