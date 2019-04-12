Зеленский на камеру рассказал, о чем говорил с Макроном

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский остался доволен результатами встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом лидер электоральных симпатий сообщил в комментарии журналисту "Радио Свобода", добавив, что обсуждались "самые важные для Украины вопросы".
"Очень классная и теплая атмосфера. Встреча была очень конструктивной. Я увидел перед собой лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины. Говорили о жизни, о главном. Говорили о прекращении войны на Донбассе", - рассказал Зеленский.
"Про життя, про головне говорили"— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 апреля 2019 г.
Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4
Как сообщал OBOZREVATEL, параллельно оппонент Зеленского Петр Порошенко встречался в Германии с канцлером Ангелой Меркель.
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