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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский на камеру рассказал, о чем говорил с Макроном

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский остался доволен результатами встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом лидер электоральных симпатий сообщил в комментарии журналисту "Радио Свобода", добавив, что обсуждались "самые важные для Украины вопросы".

"Очень классная и теплая атмосфера. Встреча была очень конструктивной. Я увидел перед собой лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины. Говорили о жизни, о главном. Говорили о прекращении войны на Донбассе", - рассказал Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, параллельно оппонент Зеленского Петр Порошенко встречался в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
Место
ФранцияПариж
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Позорище))) Ноги раздвигал на смотринах?))) колония бандер заслуживает в нищете существовать, мозгов нету.))))
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
ЗЕкоко має розповідати не НА камеру, але В камері
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