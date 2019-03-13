Что важно знать о выборах-2019: ответы на главные вопросы

31 марта миллионы украинцев проголосуют за будущего президента. Предвыборная гонка в самом разгаре, в избирательном списке будет 39 фамилий. Правда, нынешнее голосование обещает быть одним из самых скандальных и грязных. По крайней мере силовые органы один за одним разоблачают кандидатов в подготовке массового подкупа.

К чему стоит готовиться украинцам, как не стать участником фальсификаций и не попасть в тюрьму OBOZREVATEL спросил у главы "Громадянської мережі ОПОРА" Ольги Айвазовской.

— Как проходит сотрудничество "ОПОРЫ" и МВД на данном этапе? Есть взаимопонимание и какая продуктивность?

— Сотрудничество происходит в традиционном и штатном режимах, так как подследственностью именно полиции являются избирательные нарушения, и мы уже длительный опыт по коммуникации. Начиная с парламентских выборов 2014 года, впервые создан Национальный оперативный штаб реагирования на избирательные нарушения. С тех пор не было никаких выборов, на которых нам бы не приходилось обращаться в полицию, а она бы не реагировала.

После местных выборов 2015 года и до декабрь 2018-го полиция довела до суда дела, по результатам расследования которых и были осуждены 80 человек, совершавших уголовные преступления на выборах.

Ольга Айвазовская Facebook

Новости В Украине ужесточат наказания за фальсификации на выборах

Как по мне, это также отчасти результат сотрудничества, потому что в начале мы анализировали каждое судебное решение, делали анализ закрытия уголовных производств, причин отказа судов, и это все лягло в основу тренингов, которые мы в этом году проводим для полиции по всей стране при поддержки Международного фонда избирательных систем.

На каждом участке будут алгоритмы действий полиции и материалы, которые позволят полицейским идентифицировать типичные нарушения. На текущий момент полиция получила 2483 обращения о нарушениях, по состоянию на 6 марта правоохранители открыли 124 уголовных производств и составили 486 административных протоколов о нарушениях.

— Резонансные заявления о возможной организации сеток со стороны БПП и "Батьківщини". Отдельные политики говорят, что "система агитаторов" используется в других странах и ничего противозаконного здесь нет. Что думаете по этому поводу?

— Без агитаторов выборы просто невозможно представить. В то же время, закон прямо запрещает заключать оплачиваемые соглашения с гражданами на осуществление агитационных услуг, а вся агитация должна быть профинансирована исключительно в безналичный способ с подотчетного избирательного фонда. Как вы считаете, во многих развитых странах на выборах "ходят" бесконтрольные наличные, за использование которой никто не отчитывается и не уплачивает налоги?

Как по мне, не стоит смешивать агитаторов как явление и способ использования их в украинской практике. Рынок труда и услуг в целом является теневым, а избирательный — не исключение. Агитаторы могут и должны быть узаконенны, избирательные фонды — ограничены на президентских выборах, а расходы выведены из тени.

Убеждена, что общественный интерес представляет не только количество агитаторов, потому что если их численность равна количеству аккумулированных за их счет голосов, то это прямой денежный подкуп, но и штабистов, людей, которые под видом экспертов и политологов занимаются открытой пропагандой в медиа интересов кандидатов, а их позиция полностью политически заангажирована. Очень бы хотелось, чтобы избиратели не вводились в заблуждение, а лоббисты интересов кандидатов также были бы включены в избирательные фонды и их расходы.

— Есть ли сейчас предпосылки для масштабных фальсификаций, которые могли бы кардинально повлиять на результат?

— Это вопрос не очень корректный, так как мы не даем оценок выборам в целом до их окончания. Положительные или отрицательные оценки могут формировать несоответствующее общественное мнение. Мы максимально работаем над тем, чтобы избирательные нарушения не имели влияния на конечный результат выборов.

— Если человек не проголосовал, могут его голос использовать и отдать за одного из кандидатов?

— Это — уголовное преступление. Голосование за третье лицо, или выдача избирательного бюллетеня без законных на то оснований — дорога в тюрьму. Конечно, родственникам избирателей, находящихся за рубежом, или соседям таких граждан я бы советовала убедиться в день выборов, что у фамилий их знакомых не стоит подпись третьего лица. Это преступление очень легко расследуется через запрос в пограничную службу в отношении лица, которое выехало за пределы Украины и до дня голосования не возвращалось.

Голосование за гражданина, который проигнорировал выборы, теоретически возможно, но при условии сговора между членами избирательной комиссии. Поэтому лучше все же воспользоваться своим бюллетенем самостоятельно.

— Можете вкратце рассказать об основной идее этих сетей – в чем конкретная выгода для организаторов?

— Я бы не хотела давать "вредные советы" организаторам подкупа, который является уголовным преступлением. За такое злодеяние сейчас можно попасть в тюрьму на 5 лет, и это все, что нужно знать о сетке. Если же гражданину предложили деньги в обмен на голос, то он может получить наказание до 2-х лет лишения свободы, или крупный штраф. Кстати, не важно, за кого вы проголосовали, получили средства. Обещание уже является преступлением, как и ее принятие.

— Ситуация вокруг сериала "Слуга народа". Как понимаю, снимать Владимира Зеленского с выборов никто не будет?

— В законе вообще отсутствует санкция за любые нарушения в форме снятия с регистрации кандидатов. С 2011 года, когда были внесены существенные изменения в закон о выборах народных депутатов, прекращение участия в выборах за нарушение не предусмотрено вообще. Это довольно либерально, но и обоснованно.

К 2012 году такая санкция была "карающим мечом", который висел над каждым кандидатом из оппозиции. К сожалению, во время местных выборов 2010 года достаточно много кандидатов именно таким способом устранялись из гонки. Поэтому, если есть вопросы к кандидату, то стоит оспаривать его действия в суде.

— Контролируется ли избирательная кампания в социальных сетях?

— Интернет, особенно социальные сети, не контролируются ЦИК. А за нарушение порядка финансирования выборов в них, незаконные призывы, пока практики привлечения к ответственности не было. Это является проблемой не только для Украины, но и остальных стран мира, так как глобальная сеть остается самодостаточным информационным полем.

— По вашему опыту — придет молодежь голосовать? Будет больше людей до 35 лет на избирательных участках?

— Прогноз явки избирателей – неблагодарное дело. Сейчас социологами объявляется о желании прийти и проголосовать более 81% респондентов. Впрочем, такая явка маловероятно. Граждане идут голосовать в связи с угрозами или раздражителями. Впереди еще месяц скандалов и нагнетания ситуации, поэтому и явка может расти.

— Достаточно зарегистрировано наблюдателей?

— Не знаю. Не уверена, что мы с вами одинаково оцениваем их роль и вовлеченность. Профессиональных вряд ли будет много, а толпа не совсем независимых людей со статусом наблюдателей вряд придаст избирательному процессу качества соблюдения процедур.

— Если кандидат имеет в УИК (или лучше в ОИК) нескольких членов, то он может изменить ход выборов. Что думаете?

— Комиссия — коллегиальный орган, поэтому чем больше у кандидата голосов, тем больше шансов на принятие решения в его пользу. Фальсификации результатов голосования — преступление, а технические, впрочем, важные вещи могут определенным образом влиять на конечный результат для кандидата. Поэтому нужно искоренять практику технических кандидатов, которые по сути препятствуют свободным выборам.

— При каких условиях выборы можно признать несостоявшимися?

— Выборы в рамках национального одномандатного избирательного округа нельзя признать недействительными, в отличие от отдельно взятых участков: если более 5% бюллетеней будут выданы незаконно, состоится кратное голосование, или голосование лицами, которые не включены в список избирателей; если в ящиках окажется на 10% больше бюллетеней, чем избирателей, принявших участие в голосования (незаконное вбрасывание бюллетеней) уничтожение и повреждение более 5% бюллетеней в ящиках.

— Один из кандидатов, который не попал в 2-й тур, подает в суд и пытается признать выборы несостоявшимися — может ли в таком случае быть отсрочка 2-го тура?

— Нет, не может, так как сроки обжалования в ходе избирательного процесса четко регламентированы и очень короткие. Повторное голосование состоится законно 21 апреля.

— Как будут распределяться места в комиссиях между двумя кандидатами?

— Пропорционально.

— Законопроект №8270. Есть ли шанс, что он будет принят до начала парламентской кампании?

— Надеемся, что да.

— Выборы будут проходить по смешанной системе? Есть ли шансы у нового Избирательного Кодекса?

— Парламентские выборы 2019 будут на 100% происходить по действующей системе. На сегодня шансов на принятие Избирательного Кодекса нет.

— Что будет с членами ОИК, УИК от тех кандидатов, которые отказались участвовать в гонке? Кто займет их места?

— Их никто не будет заменять, а такие члены комиссий просто потеряют полномочия. Есть минимальный состав ОИК, например, 12 человек, а нынешние в среднем по стране — 37 человек. Поэтому комиссии будут работать без тех членов комиссий.

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