Зеленський vs Порошенко: за яких умов вибори можуть визнати такими, що не відбулися

Закон "Про вибори Президента України" допускає можливість визнання повторного голосування (другого туру) виборів такими, що не відбулися.

Такий сценарій можливий по всій території країни, але за певних умов. OBOZREVATEL з'ясував, у якому випадку це може статися.

Вибори можуть бути визнані судом такими, що не відбулися, як це було у 2004 році. Для цього має бути поданий відповідний позов про масові фальсифікації та системні порушення. Якщо претензії виявляться обґрунтованими, суд може анулювати результати другого туру і призначити повторне голосування.

Також вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо обидва кандидати наберуть однакову кількість голосів.

Закон "Про вибори Президента України"

Закон "Про вибори Президента України" також передбачає можливість визнати голосування недійсним на окремо взятих дільницях. Це може статися в таких випадках:

Незаконна видача більш ніж 5% бюлетенів;

Голосування особами, які не включені до списку виборців;

Незаконне вкидання бюлетенів (тобто в ящиках виявиться кількість бюлетенів більша, ніж кількість виборців);

Знищення і пошкодження більш ніж 5% бюлетенів у ящиках.

Як повідомляв OBOZREVATEL: 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента України.

До другого туру, який відбудеться 21 квітня, пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Перед днем тиші, 19 квітня о 19:00 мають відбутися дебати кандидатів на стадіоні "Олімпійський" у Києві.

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