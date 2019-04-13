Выборы-2019 в Украине: как проверить себя в списках избирателей

В Украине 21 апреля состоится второй тур выборов президента. Украинцы могут проверить, есть ли они в избирательных списках онлайн.
OBOZREVATEL узнал, какие простые шаги нужно сделать, чтобы найти свое имя в избирательных списках.
Что необходимо сделать:
зайти на сайт Государственного реестра;
войти в Личный кабинет;
перейти в раздел "Перевірка включення";
заполнить форму: ФИО, дату рождения, место проживания и электронную почту;
дождаться кода, который придет на почту. Он будет действителен лишь 15 минут, поэтому вводить его нужно сразу после получения.
Если Вы есть в списках
После этого вы можете проверить свои данные прямо на сайте и если вы заметили ошибку в своих данных, придется идти в ближайший реестр и сообщить об этом. Однако технические опечатки могут быть исправлены в день голосования на избирательном участке при условии, что все остальные данные совпадают.
Если Вас нет в списках
В том случае, если система вас не нашла, решить этот вопрос онлайн не получится. Придется отправиться в орган ведения реестра избирателей. Где найти ближайший – смотрите здесь.
При себе нужно иметь:
- паспорт и его копию;
- время на написание заявления о включении в списки избирателей в вашем районе.
По закону заявление может быть подано не позднее, чем за пять дней до выборов, то есть до 16 апреля 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в Украине прошли выборы президента. По результатам голосования во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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