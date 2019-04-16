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Вибори президента України 2019

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Зеленський vs Порошенко: з'явилися дані свіжого соцопитування перед другим туром

16тЧитати матеріал російською

Більшість голосів виборців у другому турі виборів президента України може дістатися Володимиру Зеленському. Його готові підтримати 72,2% громадян, які збираються голосувати і визначилися зі своїм вибором.

Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які 16 квітня оприлюднив на прес-конференції заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Що стосується чинного президента Петра Порошенка, то рівень його підтримки становить 25,4%. Ще 2,4% респондентів відповіли, що, прийшовши на дільницю, зіпсували б свої бюлетені.

Зеленський vs Порошенко: з'явилися дані свіжого соцопитування перед другим туром

Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

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Говорячи про шанси кожного з кандидатів на перемогу у виборах, українці оцінили їх таким чином: 57,2% вірять, що новим президентом України стане Зеленський, 14,1% — що Порошенко. Ще 28,7% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Зеленський vs Порошенко: з'явилися дані свіжого соцопитування перед другим туром

Дослідження проводилося з 9 по 14 квітня методом особистого інтерв'ю. Експерти опитали 2004 повнолітніх респондентів, які проживають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
АХАХА! ДАВАЙ ЗЕЛЯ-КОЛОМА СДЕЛАЙ ИХ! ВЫЕБИ эту ДУРКАину во все дыры! Это НЕДОРАЗУМЕНИЕ 404 которое 1000 лет варганит что то там СВОЕ но вечно то ПОД поляками то литовцами то татарами то кацапами. Стадо ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ охеренно ИДИОТОВ!)))) СЧА спою- НУ ВЖЕ НАРЕШТИ ВМЕРЛА ДУРКАина! Та и ХЕР с НЕЙ!
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