Зеленський vs Порошенко: з'явилися дані свіжого соцопитування перед другим туром

Більшість голосів виборців у другому турі виборів президента України може дістатися Володимиру Зеленському. Його готові підтримати 72,2% громадян, які збираються голосувати і визначилися зі своїм вибором.
Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які 16 квітня оприлюднив на прес-конференції заступник директора КМІС Антон Грушецький.
Що стосується чинного президента Петра Порошенка, то рівень його підтримки становить 25,4%. Ще 2,4% респондентів відповіли, що, прийшовши на дільницю, зіпсували б свої бюлетені.
Порошенко і Зеленський
Говорячи про шанси кожного з кандидатів на перемогу у виборах, українці оцінили їх таким чином: 57,2% вірять, що новим президентом України стане Зеленський, 14,1% — що Порошенко. Ще 28,7% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
Дослідження проводилося з 9 по 14 квітня методом особистого інтерв'ю. Експерти опитали 2004 повнолітніх респондентів, які проживають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, контрольованій українською владою.
Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Лідери перегонів визначилися ще на етапі екзит-полів. За підсумками Національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримав 30,6% голосів, а Петро Порошенко — 17,8%.
4 квітня ЦВК опрацювала 100% протоколів з усіх окружних виборчих комісій по країні.
Таким чином, до другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня, пройшли Зеленський і Порошенко. Перший кандидат отримав 30,24% голосів, а другий — 15,95%.
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