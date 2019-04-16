Зеленський vs Порошенко: з'явилися дані свіжого соцопитування перед другим туром

Більшість голосів виборців у другому турі виборів президента України може дістатися Володимиру Зеленському. Його готові підтримати 72,2% громадян, які збираються голосувати і визначилися зі своїм вибором.

Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які 16 квітня оприлюднив на прес-конференції заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Що стосується чинного президента Петра Порошенка, то рівень його підтримки становить 25,4%. Ще 2,4% респондентів відповіли, що, прийшовши на дільницю, зіпсували б свої бюлетені.

Порошенко і Зеленський

Говорячи про шанси кожного з кандидатів на перемогу у виборах, українці оцінили їх таким чином: 57,2% вірять, що новим президентом України стане Зеленський, 14,1% — що Порошенко. Ще 28,7% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Дослідження проводилося з 9 по 14 квітня методом особистого інтерв'ю. Експерти опитали 2004 повнолітніх респондентів, які проживають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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