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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский собрался на "1+1": стало известно, "пробьется" ли Порошенко

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В штабе кандидата в президенты, действующего главы Украины Петра Порошенко, заявили что он не сможет попасть на эфир программы "Право на владу" 19 апреля, где должен появится его оппонент Владимир Зеленский.

О том, что действующему гаранту не удастся появится в студии "1+1", рассказал спикер его избирательного штаба Олег Медведев, передает "Укринформ".

"Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг, у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1+1", – пояснил он.

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Зеленский собрался на "1+1": стало известно, "пробьется" ли Порошенко

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Напомним, 11 апреля в эфире "Право на владу" Зеленский и Порошенко устроили телефонную перепалку, которая вызвала ажиотаж в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Порошенко вызвал своего оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского приехать вечером 11 апреля на дебаты в студию телеканала "1+1". Однако тот ответил отказом, заявив, что уже летит в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

  • На сторону Порошенко встала лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая заявила, что Зеленский унизил его достоинство.

  • Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков оправдался за перепалку с Порошенко в эфире программы "Право на власть". Он списал все на излишнюю эмоциональность Зеленского и стресс из-за большого количества грязи в его адрес.

  • Сам Зеленский заявил, что не уважает Порошенко и говорил грубо из-за оскорблений в свой адрес.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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