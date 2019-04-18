Зеленський зібрався на "1+1": стало відомо, чи "проб'ється" Порошенко

У штабі кандидата в президенти, чинного глави України Петра Порошенка, заявили що він не зможе потрапити на ефір програми "Право на владу" 19 квітня, де повинен з'явиться його опонент Володимир Зеленський.

Про те, що чинному гаранту не вдасться з'явиться в студії "1+1", розповів спікер його виборчого штабу Олег Медведєв, передає "Укрінформ".

"Судячи з тієї реакції, яка була у минулий четвер, у нього сьогодні немає жодних шансів пробитися на ефір каналу "1+1", – пояснив він.

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Нагадаємо, 11 квітня в ефірі "Право на владу" Зеленський і Порошенко влаштували телефонну перепалку, яка викликала ажіотаж в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Порошенко викликав свого опонента у виборчих перегонах Володимира Зеленського приїхати увечері 11 квітня на дебати в студію телеканалу "1+1". Однак той відповів відмовою, заявивши, що вже летить у Париж для зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

На бік Порошенка стала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка заявила, що Зеленський принизив його гідність.

Спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков виправдався за перепалку з Порошенком в ефірі програми "Право на владу". Він списав все на надмірну емоційність Зеленського і стрес через велику кількість бруду на його адресу.

Сам Зеленський заявив, що не поважає Порошенка і говорив грубо через образи на свою адресу.

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